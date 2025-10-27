Negocierile de aderare UE-Ucraina vor fi blocate de Budapesta, promite șeful diplomației ungare. "Nu se va întâmpla"

27 Octombrie 2025
Peter Szijjarto, șeful diplomației ungare FOTO X/@MyLordBebo

Peter Szijjarto, șeful diplomației ungare, a reafirmat luni, 27 octombrie, că Budapesta va bloca începerea negocierilor de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană atât timp cât actualul "guvern național" rămâne la putere, avertizând că inițierea procesului ar aduce un "pericol pentru Europa", relatează MTI.

Szijjarto a remarcat că Ungaria rămâne singurul stat membru al UE care se opune lansării discuțiilor substanțiale de aderare cu Ucraina.

"Atât timp cât eu sunt ministru de externe și Viktor Orban este prim-ministru, deschiderea capitolelor de aderare cu Ucraina nu se va întâmpla", a spus el, evidențiind veto-ul constant exprimat de Budapesta în pofida "presiunii enorme" din partea Bruxellesului.

Șeful diplomației ungare a susținut că aderarea Ucrainei la UE ar atrage blocul comunitar european în război și ar deturna banii contribuabililor europeni. El a citat date de la o reuniune recentă a Consiliului Afaceri Externe al UE potrivit cărora Ucraina va solicita 60 de miliarde de euro pentru a-și susține armata și 135 de miliarde de euro în următorii doi ani pentru a finanța operațiuni de stat, costuri care ar fi suportate de contribuabilii europeni, inclusiv de cei ungari.

Ministrul Peter Szijjarto a accentuat că "strategia pro-război" a Bruxellesului prioritizează finanțarea Ucrainei în detrimentul diplomației, ignorându-se greutățile financiare considerabile întâmpinate de cetățenii UE.

