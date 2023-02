Războiul din spatele ușilor închise: Ucraina a creat armata secretă care să învingă Rusia

La un an de zile de la momentul invaziei lui Putin din Ucraina, trebuie remarcat faptul că Rusia nu a reușit să pună stăpânire pe țara vecină, așa cum își propusese. Acum, din spatele ușilor închise, Kievul a dezvăluit că a organizat o ”armată cibernetică” pentru a ajuta să învingă Rusia și să facă față atacurilor Moscovei, pentru protejarea statului.

Publicația Business Insider a luat un interviu lui Yegor Aushev, CEO și fondator al companiei ucrainene de securitate cibernetică Cyber Unit Tech, care a organizat și coordonat un răspuns cibernetic la invazia Rusiei.

”Am contribuit la crearea unei „armate cibernetice” pentru a ajuta Ucraina să învingă Rusia. Nu ne putem lupta cu armele, dar ne putem lupta cu laptopurile noastre. Avem un singur obiectiv: oprim inamicul”, a spus Aushev.

Doi experți în securitate din SUA avertizează: Țările care urmează să fie invadate de către Putin

Yegor Aushev a făcut apel la voluntari pentru o „armată cibernetică” pentru a ajuta Ucraina să învingă Rusia. Echipa de 1.000 de voluntari a lucrat la peste 200 de proiecte de la invazie.

Ads

”Pe 24 februarie anul trecut m-am trezit cu sunetele exploziilor și bombelor la Kiev. M-am dus în parcarea subterană a clădirii mele și am lansat un apel pe Facebook, cerând voluntari să facă parte dintr-o armată cibernetică pentru a ajuta la protejarea țării noastre”, a explicat expertul.

”Am început să creăm proiecte cu care am putut ajuta și le-am livrat Ministerului Apărării și Consiliului Securității Naționale și Apărării din Ucraina, împreună cu informații care să ne ajute guvernul în calitate neoficială.

După un an, ne considerăm una dintre cele patru fețe ale războiului și securității naționale: sol, aer, mare și spațiu cibernetic”, a spus Aushev. Înainte de război, Cyber Unit Tech a instruit peste 1.000 de angajați din diverse organizații cu Consiliul Național de Securitate și Apărare cu privire la măsurile de securitate cibernetică, inclusiv cum să găsească erori software. Este imposibil ca o singură instituție să protejeze pe toată lumea, așa că ne folosim experiența pentru a ajuta orice organizație care se confruntă cu un atac cibernetic.

Ads

Armata de voluntari cibernetici nu are un singur punct de control și nu este o parte oficială a armatei Ucrainei, care nu ne dă ordine, dar ne poate apela pentru sprijin. În ultimul an, am lucrat la peste 200 de proiecte – unele mici și altele mari.

Prietenia Merkel-Putin a venit cu nota de plată: Lovitură colosală primită de Germania

În cea mai mare parte, activitatea implică ajutarea organizațiilor care sunt supuse atacurilor cibernetice din Rusia. ”De exemplu, dacă primesc o solicitare de la guvern pentru a proteja spațiul cibernetic al unei instituții, sunt trimise experți să o ajute. Avem un singur scop: oprim inamicul”.

”Un proiect la care am lucrat a fost atunci când câteva grupuri și-au unit forțele și ne-au folosit abilitățile tehnice pentru a crea roboți care ar recunoaște dacă cineva ar încerca să retragă ruble rusești de la un bancomat, de exemplu.

De asemenea, am creat soluții simple în primele zile ale invaziei, cum ar fi urmărirea și colectarea datelor de pe cardurile SIM rusești. Am putut vedea dacă există mai multe SIM-uri rusești într-un anumit sat mic. Dacă au fost câteva sute de SIM-uri rusești, desigur că sunt soldați ruși și nu turiști”, a explicat expertul.

”Un alt exemplu al muncii noastre pe care îl pot împărtăși este modul în care am folosit filmările CCTV de pe străzi pentru a recunoaște tancurile și a urmări unde erau soldații lor. Cu toate acestea, sunt multe pe care nu le pot dezvălui, deoarece munca noastră este în desfășurare, a adăugat Aushev.

Ads