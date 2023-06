Ucraina a infiltrat agenţi de sabotaj în interiorul Rusiei. Teoria legată de ultimele atacuri cu drone din zona Moscovei

Ucraina şi-a format o reţea de agenţi şi simpatizanţi în interiorul Rusiei care să efectueze acte de sabotaj împotriva unor obiective ruseşti şi a început să le furnizeze drone pentru a organiza atacurile, au declarat pentru CNN mai multe persoane din serviciile secrete americane.

Oficialii americani cred că aceşti agenţi pro-ucraineni din interiorul Rusiei au efectuat atacul cu drone care a vizat Kremlinul la începutul lunii mai, lansând aparatele de zbor din interiorul Rusiei, în loc să le manevreze din Ucraina spre Moscova.

Nu este clar dacă alte atacuri cu drone efectuate în ultimele zile - inclusiv unul care a vizat un cartier rezidenţial din apropierea Moscovei şi un alt atac asupra unor rafinării de petrol din sudul Rusiei - au fost lansate tot din interiorul Rusiei sau au fost efectuate de această reţea de agenţi pro-ucraineni, notează CNN.

Însă oficialii americani cred că Ucraina a dezvoltat celule de sabotaj în interiorul Rusiei, alcătuite din simpatizanţi pro-ucraineni şi din agenţi bine pregătiţi pentru acest tip de război. Se crede că Ucraina le-ar fi furnizat acestora drone de fabricaţie ucraineană. Doi oficiali americani au declarat pentru CNN că nu există nicio dovadă că vreunul dintre atacurile cu drone a fost efectuat cu drone furnizate de SUA, precizează CNN.

Oficialii nu au putut spune în mod concludent cum a reuşit Ucraina să introducă dronele în spatele liniilor inamice, dar două dintre surse au declarat pentru CNN că există rute de contrabandă bine puse la punct care ar putea fi folosite pentru a trimite drone sau componente de drone în Rusia, unde ar putea fi apoi asamblate.

BANII FAC MINUNI

Un oficial european din cadrul serviciilor de informaţii a remarcat că graniţa ruso-ucraineană este vastă şi foarte greu de controlat, ceea ce o face propice pentru contrabandă - lucru pe care oficialul spune că ucrainenii l-au făcut deja în cea mai mare parte a deceniului în care au fost în război cu forţele pro-ruse. "De asemenea, trebuie să luaţi în considerare faptul că aceasta este o zonă periferică a Rusiei", a spus oficialul. "Supravieţuirea este problema tuturor, aşa că banii lichizi fac minuni", a adăugat el.

Cine anume controlează aceste active este, de asemenea, neclar, au declarat sursele CNN, deşi oficialii americani cred că sunt implicate elemente din cadrul comunităţii de informaţii din Ucraina.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a stabilit parametrii generali pentru ceea ce serviciile sale de informaţii şi de securitate au voie să facă, au declarat două dintre surse, dar nu fiecare operaţiune necesită semnătura sa.

Solicitat să comenteze, un purtător de cuvânt al şefului Serviciului de Securitate ucrainean a sugerat pentru CNN că exploziile misterioase şi atacurile cu drone în interiorul Rusiei vor continua.

"Vom comenta cazurile cu bumbacul doar după victoria noastră", a spus el. Citându-l pe şeful Serviciului de Securitate, Vasil Maliuk, purtătorul de cuvânt a adăugat că "bumbacul' a ars, arde şi va continua să ardă".

"Bumbacul" este un cuvânt de argou pe care ucrainenii îl folosesc pentru a se referi la explozii care au loc de obicei în Rusia sau în teritoriile ocupate de Rusia în Ucraina. Originile sale datează din primele săptămâni ale războiului: cuvântul rusesc pentru "explozie" este foarte asemănător cu cuvântul ucrainean pentru "bumbac", explică CNN.

UN PUNCT CULMINANT AL UNOR LUNI DE EFORTURI

În ultimul an, în interiorul Rusiei s-a înregistrat un ritm constant de incendii şi explozii misterioase, care au vizat depozite de petrol şi combustibil, căi ferate, birouri de înrolare militară, depozite şi conducte. Dar oficialii au observat o creştere a acestor atacuri pe teritoriul rus în ultimele săptămâni, începând cu atacul asupra clădirii Kremlinului. Acesta pare să fie "un punct culminant al unor luni de eforturi" depuse de ucraineni pentru a pune la punct infrastructura pentru astfel de sabotaje, a declarat una dintre sursele familiare cu informaţiile.

"Există de luni de zile o presiune destul de consistentă din partea unor oameni din Ucraina pentru a fi mai agresivi", a declarat această persoană, vorbind sub anonimat. "Şi cu siguranţă a existat o anumită dorinţă la nivel înalt. Provocarea a fost întotdeauna una din abilităţile lor", a comentat sursa CNN.

Şeful serviciilor militare de informaţii din Ucraina, Kirilo Budanov, a propus în mod constant unele dintre cele mai îndrăzneţe planuri de operaţiuni împotriva Rusiei şi mizează pe acte cu valoare simbolistică, au declarat oficiali americani pentru CNN.

Documente clasificate ale Pentagonului, care au fost scurse online la începutul acestui an, au dezvăluit că CIA l-a îndemnat pe Budanov să "amâne" atacurile împotriva Rusiei când s-a împlinit un an de la invazia forţelor Moscovei în Ucraina, potrivit Washington Post. Budanov a fost de acord cu solicitarea CIA, dar drone au fost reperate apoi în apropierea Moscovei la 28 februarie, la doar câteva zile după data ce marca un an de la începutul invaziei ruse.

Un alt raport al serviciilor secrete americane de informaţii scurs online şi obţinut de CNN, care are ca sursă interceptări de semnal, spune că la sfârşitul lunii februarie Zelenski "a sugerat să fie lovite baze ruseşti din regiunea rusă Rostov" cu ajutorul dronelor, deoarece Ucraina nu are arme cu rază lungă de acţiune capabile să ajungă atât de departe. Nu este clar dacă acest plan a mers mai departe, dar instalaţiile petroliere din regiunea Rostov au luat foc după ce au fost lovite de drone suspecte de mai multe ori în ultimul an - atacuri pe care Rusia le investighează acum şi pe care le-a pus pe seama "acţiunilor criminale ale formaţiunilor armate ale Ucrainei".

BUDANOV: "AM UCIS RUŞI"

"Tot ce voi comenta este că am ucis ruşi", a declarat Budanov pentru Yahoo News luna trecută, când a fost întrebat despre atacul cu maşină capcană care a ucis-o anul trecut, într-o suburbie a Mioscovei, pe fiica lui Aleksandr Dughin, figură proeminentă a naţionalismului rus. Comunitatea serviciilor de informaţii americane a apreciat că acea operaţiune a fost autorizată de elemente din cadrul guvernului ucrainean. "Şi vom continua să ucidem ruşi oriunde pe faţa acestei lumi până la victoria completă a Ucrainei", a adăugat Budanov.

În mod public, oficialii americani de rang înalt au condamnat loviturile din interiorul Rusiei, avertizând asupra potenţialului de escaladare a războiului. Dar, vorbind în privat pentru CNN, oficiali americani şi occidentali au declarat că ei cred că atacurile transfrontaliere sunt o strategie militară inteligentă care ar putea deturna resursele ruseşti pentru a-şi proteja propriul teritoriu, în timp ce Ucraina se pregăteşte pentru o contraofensivă majoră.

Marţi, ministrul britanic de externe a declarat reporterilor că Ucraina are "dreptul de a-şi proiecta forţa dincolo de graniţele sale pentru a submina capacitatea Rusiei de a proiecta propria forţă în Ucraina. Ţintele militare legitime din afara graniţelor sale sunt recunoscute la nivel internaţional ca fiind parte a autoapărării unei naţiuni. Ar trebui să recunoaştem acest lucru", a spus Ben Wallace.

O STRATEGIE MILITARĂ INTELIGENTĂ

La rândul său, viceamiralul francez Nicolas Vaujour, şeful de operaţiuni al Statului Major Întrunit, a declarat vineri pentru CNN că atacurile din interiorul Rusiei sunt doar "parte a războiului" şi oferă o oportunitate de a trimite un mesaj populaţiei Rusiei: "Există un război acolo şi ar putea să vă îngrijoreze şi pe voi în viitor", a declarat Vaujour despre aceste atacuri. "Astfel, este o modalitate bună pentru ucraineni de a adresa un mesaj nu doar lui Vladimir Putin, ci şi populaţiei ruse", a explicat el, adăugând că nu este "interzis" ca Ucraina să se gândească la acest lucru.

Mai mult, oficialii ucraineni au declarat în privat că intenţionează să continue atacurile în interiorul Rusiei, deoarece este o bună tactică de distragere a atenţiei, care forţează Rusia să fie preocupată de propria securitate acasă, potrivit unei surse americane care a vorbit cu oficialii ucraineni în ultimele zile.

Într-o actualizare a informaţiilor despre război, Ministerul britanic al Apărării a declarat că atacurile grupurilor de partizani pro-ucraineni şi atacurile cu drone în regiunea de frontieră Belgorod au forţat Rusia să desfăşoare "întreaga gamă de putere de foc militară pe propriul teritoriu".

"Comandanţii ruşi se confruntă acum cu o dilemă acută: dacă să consolideze apărarea în regiunile de frontieră ale Rusiei sau să îşi întărească liniile din Ucraina ocupată", arată Ministerul britanic al Apărării.