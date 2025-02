Macron anunță când va trimite Franța soldați în Ucraina: "Nimeni poate să spună că Ucraina nu are dreptul să intre în UE și NATO"

Președintele francez Emmanuel Macron a făcut declarații dure joi, 21 februarie, cu privire la pretenția Federației Ruse ca Ucraina să nu adere la NATO. Liderul de la Paris subliniază că „nimeni nu are dreptul să spună că Ucraina nu are dreptul să intre în UE și NATO” și a dezvăluit când ar putea trimite Franța soldați în Ucraina.

Declarațiile lui Macron au fost făcute în cursul unui schimb de opinii cu internauți pe rețelele de socializare, relatează AFP.

„Cred că în momentul în care ne aflăm, în timp ce Ucraina este în război și rezistă și își pierde zilnic copiii pentru a-și apăra teritoriul, nimeni nu are dreptul să spună: Ucraina nu are dreptul să intre în Uniunea Europeană, Ucraina nu are dreptul să intre în NATO”, a afirmat președintele francez, potrivit căruia acest punct „va face parte din negocierile de pace”.

Emmanuel Macron a insistat asupra faptului că nu intenționează să trimită soldați „mâine” în Ucraina, ci doar odată ce pacea a fost încheiată pentru a o „garanta” în fața rușilor.

Președintele francez a afirmat, de asemenea, că a vorbit joi cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski despre ultimele eforturi diplomatice, următorii pași, inclusiv deplasarea sa la Washington săptămâna viitoare, notează Reuters.

Macron a spus că este a patra convorbire cu Zelenski în această săptămână pentru a face un bilanț al tuturor contactelor pe care le-a avut cu „partenerii și aliații europeni care sunt dornici să lucreze pentru o pace durabilă și solidă în Ucraina și pentru a consolida securitatea Europei”.

