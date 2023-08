Trupele Kievului mai trebuie să avanseze 10-15 kilometri pentru ca artileria ucraineană să lovească rutele de transport ce leagă Rusia de Crimeea

Forțele ucrainene consideră că au străpuns cea mai dificilă linie de apărare rusă din sudul țării și vor putea acum să avanseze mai rapid, a declarat pentru Reuters un comandant care luptă în sud.

Forțele ucrainene au anunțat miercuri, 23 august, că eliberat așezarea Robotîne din sudul regiunii Zaporojie, la aproximativ 10 km sud de orașul Orikhiv, aflat pe linia frontului. Rușii nu au recunoscut până acum că au pierdut controlul localității.

„Nu ne oprim aici", a declarat un comandant care a condus o parte din trupe în Robotîne și care folosește numele de război "Kombat".

„Urmează Berdiansk, și apoi altele. Le-am spus clar luptătorilor mei încă de la început: obiectivul nostru nu este Robotîne, obiectivul nostru este (Marea) Azov."

Robotîne se află la aproximativ 100 km de Berdiansk, un port pe malul Mării Azov, și la 85 km de orașul strategic Melitopol.

„Am trecut de principalele drumuri minate. Ajungem la acele linii prin care putem înainta. Sunt sigur că vom avansa mai repede de aici", a declarat Kombat.

El a precizat că două case se află încă sub control rusesc în Robotîne: „Ne luptăm pentru ele, iar apoi vom avea controlul total localității".

Kombat a spus că trupele ucrainene au intrat acum în teritorii în care se aflau doar grupuri „logistice rusești" și unde nu se așteaptă ca apărarea rusă să fie la fel de greu de străpuns.

„Mergem mai departe pentru a ne elibera toate teritoriile", a mai spus el.

Trupele ucrainene au eliberat satul Robotîne, aflat la aproximativ 90 km de Marea Azov, o realizare majoră având în vedere eforturile enorme ale invadatorilor ruși de a-l fortifica și de a-l menține.

De aici, ucrainenii trebuie să avanseze cu încă 10–15 km, pentru ca tunurile lor să ajungă să lovească rutele de transport ale Rusiei din est-vest, care sunt esențiale pentru capacitatea armatei ruse de a lupta. Dacă Ucraina poate tăia aceste legături rutiere și feroviare, este foarte greu de văzut cum poate continua armata rusă să lupte, spune Jan Kallberg, profesor asistent la Departamentul de Științe Matematice de la Academia Militară a Statelor Unite, intr-un articol pentru CEPA.

Acest lucru nu va fi ușor, dar este rezonabil să credem că se va întâmpla. Acest lucru va fi realizat folosind capacitatea sa indirectă - mai întâi sistemul de rachete de artilerie de mare mobilitate M142 (HIMARS ) și sistemele de rachete cu lansare multiplă M270 (MLRS), a căror rază de acțiune este de aproximativ 80 km-90 km, iar mai târziu artileria sa de 155 mm cu o rază de acțiune de peste 40 km. Acestea sunt mult mai capabile decât artileria de 152 mm în stil sovietic de dinainte de război a Ucrainei, care are o rază de acțiune de numai 17-20 km.

Autostrada M14, de la est-vest și în mare parte paralelă cu coasta, se află la aproximativ 7-10 km de țărm. În apropiere se află coridorul logistic unde rușii plasează depozite de provizii și muniții, depozite de combustibil, posturi de comandă de eșalon superior, unități de rezervă și capete de cale ferată logistică.

Acest coridor logistic devine din ce în ce mai îngust cu fiecare centimetru pe care îl eliberează ucrainenii. Odată ce activele rusești menționate mai sus vor fi la îndemâna artileriei ucrainene, conducerea superioară a Rusiei va avea o alegere aproape imposibilă - va putea să susțină operațiunile la vest de Melitopol atunci când fiecare aspect al efortului lor de luptă este sub foc?

"We waited so long that today they came unexpectedly..."

A touching video by the 47th Mechanized Brigade shows the rescue of residents of the village of Robotyne.

These people have already been saved; they are on their way "to peace."

The liberation of the occupied cities and… pic.twitter.com/ucN0wlLpQv