Filmare cu drona într-un oraș bombardat de ruși. Imaginile arată cum a fost distrus un bloc de locuințe VIDEO

Jurnaliștii de la The Guardian au publicat o filmare cu drona care arată orașul Borodianka, din regiunea Kiev, după bombardamente. În filmarea difuzată de The Guardian și preluată de Libertatea se văd blocurile transformate în ruine și mașinile distruse.

Borodianka se află la 60 de kilometri de capitala Ucrainei. După bombardamentele lansate de armata rusă joi, imaginile surprinse acolo din dronă sunt apocaliptice.

O imagine cu un bloc de apartamente distrus a fost postat pe Twitter și de ministrul ucrainean de externe Dmitro Kuleba.

Each time when Russian liars say they don’t drop bombs on Ukrainian cities, show this photo of a residential apartment building in Borodyanka, Kyiv region. Russians bombed the town for two days, killing many civilians. Stop barbaric Russia now. Close Ukrainian sky. Act now! pic.twitter.com/prn764V6hR