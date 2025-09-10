George Simion aruncă vina pe Kiev pentru dronele rusești care au invadat spațiul aerian polonez. "Înarmarea Ucrainei va duce la mai multe atacuri" VIDEO

George Simion, liderul AUR FOTO Hepta

Liderul AUR, George Simion, a reacționat miercuri seară, 10 septembrie, la încălcarea de către Rusia a spațiului aerian polonez, cu drone.

Simion, care l-a susținut în alegeri pe noul președinte al Poloniei, Karol Nawrocki, a transmis pe rețelele de socializare un mesaj prin care dă vina și pe Ucraina pentru dronele care au ajuns în Polonia.

Șeful AUR a postat un videoclip în care susține că "Triada Polonia, România, SUA este soluția viitorului în Europa".

"Dorim PACE. O vom obține numai prin umbrela de securitate NATO și cu aliații noștri strategici, Statele Unite și Polonia. Triada Polonia, România, SUA este soluția viitorului în Europa", a scris liderul AUR în mesajul care introduce videoclipul postat pe Facebook.

"Îmi exprim solidaritatea cu poporul polonez și cu președintele Poloniei, Karol Nawrocki, în această situație complicată a atacului cu drone rusești asupra teritoriului suveran, inalienabil, al unei țări care este membră NATO.

Dragi români, suntem sub protecția de securitate a NATO, suntem parteneri strategici cu Statele Unite și suntem parteneri cu președintele Trump și susținem politica de pace a președintelui Donald Trump.

Și în aceste zile vedem că pacea este singura soluție, iar Rusia trebuie obligată să vină la masa negocierilor.

Singura țară care poate aduce Rusia la masa de negociere și trebuie să o facă sunt Statele Unite ale Americii și președintele Trump. Înarmarea iluzorie și escaladarea conflictului în Ucraina, pe termen nedeterminat, nu va duce decât la mai multe atacuri. Românii și ceilalți europeni sunt sătui de război.

Totodată, trebuie descurajată, sub orice formă, viitoarea agresiune a Federației Ruse, ceea ce au făcut în Ucraina și ceea ce au făcut ieri pe teritoriul suveran al Poloniei nu trebuie tolerat. Tocmai de aceea România trebuie, prin decidenții săi și prin toate formațiunile politice și prin mesaj venit din partea poporului român, să îndemne la calm, la pace și la unitate. Am fost dezbinați intenționat în ultimii ani.

Este timpul să ne regrupăm în fața adversarilor interni și externi și să vedem care sunt prietenii noștri: Polonia, Statele Unite și majoritatea cetățenilor europeni care nu mai suportă noi forme de beligeranță și de dictatură. În fața dușmanilor trebuie să fim uniți", a transmis Simion în clipul postat pe Facebook.

Armata poloneză a doborât marți noapte, 9 septembrie, mai multe drone rusești care au încălcat spațiul aerian al Poloniei în timpul unui atac asupra Ucrainei, incident ce a determinat închiderea unor aeroporturi și mobilizarea avioanelor NATO.

Autoritățile de la Varșovia au ridicat nivelul de alertă și au avertizat populația să rămână în case, în timp ce exercițiile militare ruso-belaruse programate în apropierea graniței sporesc tensiunile regionale.

Mark Rutte, secretarul general al NATO, a avut o primă reacție de la sediul Alianței din Bruxelles, ca urmare a incidentului grav cu dronele rusești care au intrat în Polonia. Șeful alianței nord-atlantice a spus că aliații s-au consultat deja și că toți sunt solidari cu Polonia.

Kremlinul a evitat să comenteze direct asupra incidentului cu dronele din Polonia, delegând responsabilitatea Ministerului Apărării și respinge acuzațiile UE și NATO privind o presupusă provocare rusă. Purtătorul de cuvânt, Dmitri Peskov, susține că Rusia nu a primit nicio solicitare oficială de contact din partea Poloniei și critică frecvența acuzațiilor „fără argumente” la adresa Moscovei.

Întrebat despre incidentul cu drone din Polonia și despre remarcile premierului polonez Donald Tusk, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat pentru Reuters: „În acest caz, nu am dori să comentăm în niciun fel. Nu este responsabilitatea noastră - este prerogativa Ministerului Apărării”.

Peskov a mai spus că Polonia nu a contactat Rusia pentru lămuriri, dar a respins acuzațiile Uniunii Europene și NATO conform cărora Rusia a comis o provocare.

