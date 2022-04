Belarus, Ucraina și Rusia sunt principalele țări de unde giganții IT își racolează angajații. Sute de mii de tineri din aceste țări foste sovietice se orientează spre crearea de software, în speranța unui loc de muncă stabil și cât de cât bine plătit. Anual, aceste companii bagă milioane de dolari în bugetele statelor de adopție.

În Belarus, Lukashenko a impus condiții fiscale facile pentru firmele de software. Iar mâna de lucru ieftină a transformat țara vasală lui Putin într-o pepinieră de IT-iști și start-up-uri. Toate marile companii de IT se înghesuiau să investească investească aici și să racoleze angajați pentru 500 de dolari pe lună.

Lumea tancurilor

54 de mii de specialiști în tehnologia informației și peste 1500 de companii din domeniu lucrau în Belarus înainte ca Rusia să invadeze Ucraina.

Numai în capitala Minsk, oraș cu două milioane de locuitori, existau peste 30 de mii de experți care au creat aplicații folosite de un miliard de oameni pe tot globul.

De exemplu, rusul Igor Shoifot, fondatorul companieil TMT Investments, a investit în peste 20 de start-up-uri în Rusia, Ucraina și Belarus.

400 de mii de dolari a pus la bătaie doar pentru PandaDoc, un start-up care dezvoltă semnături electronice și software de gestionare a documentelor încorporate și facilitează tranzacțiile digitale.

Un alt strart-up în care a investit TMT și este cunoscut și la noi este Bolt.

Alt norocos care s-a îmbogățit investind în IT este belarusul Victor Kislyi, patronul companiei wargaming.net, creatorul binecunoscutului joc World of Tanks, joc video foarte popular și la noi.

Softul MSQRD care îți modifică fața, în timp real, în diferite moduri comice, a fost dezvoltat pentru Facebook tot Belarus.

În țara aliată cu Putin au fost create și binecunoscutele aplicații Viber, Mpas.Me, Flo și multe altele.

"Belarus produce talent tehnic la nivel înalt, o moștenire din trecutul său sovietic", a spus Arkady Dobkin.

Războiul IT-iștilor

Arkady Mikhaylovich Dobkin s-a născut la Minsk, capitala Belarusului. În 1991 a emigrat în SUA, iar în 1993 a fondat EPAM Systems.

Compania devine rapid una dintre cele mai mari din domeniul IT, fiind prezentă în peste 35 de țări, inclusiv în România.

În 2001, Arkady Dobkin a fost inclus în Consiliul de Administrație al asociației Russoft din care fac parte cele mai influente companii de dezvoltare de software din Rusia, Ucraina și Belarus.

Apoi, în 2006, Dobkin ajunge să fie considerat unul dintre cei 25 cei mai influenți consultanți în domeniul IT.

Conform tadviser.com, printre acționarii minoritari ai EPAM se numără și VTB Capital, parte a VTB Bank, a doua cea mai mare instituție financiară a Rusiei, care deține aproape 20% din activele bancare din Rusia. Considerată banca oligarhilor, VTB se află sub sancțiune totală în SUA și UE.

Clienții EPAM activează în domeniul finanțelor, turismului și bunurilor de larg consum, high-tech, media și divertisment, asistența medical. Compania este implicate și în dezvoltarea tehnologiei și aplicațiilor pentru întreprinderi, cloud computing și big data.

În 2014, subsidiarele EPAM Systems (Cyprus) Ltd și EPAM Systems Limited (din Londra) au înființat în România firma EPAM Systems International SRL. Dar abia în 2020 începe activitatea propriu-zisă, an în care și obține un profit de aproape 900 mii lei.

În România, EPAM a deschis birouri în București și Iași și are peste o sută de angajați. Firma de la noi s-a orientat în principal către clienți din domeniul sănătății și din sectoarele bancare și de asigurări.

Însă, majoritatea lucrătorilor sunt din Ucraina (14 mii), Belarus și Rusia (18 mii), grupul EPAM fondat de Dobkin fiind printre cei mai mari angajatori din zonă.

După invadarea Ucrainei de către Rusia, angajații ucraineni au primit mesaje de la conducerea companiei în care li se spunea că dacă nu pot lucra, să își ia concediu medical.

Aceste mesaje au stârnit revoltă, iar Maxsym Chernikov, un angajat ucrainean al companiei despre care scrie Bloomberg, a trimis 58 de mii de mesaje tuturor angajaților și patronului Dobkin prin care cerea ca fondatorul EPAM să condamne public războiul.

Maxsym sugera ca Dobkin să rupă legăturile cu clienții ruși și belaruși și să închidă operațiunile din aceste țări. Angajatul mai cerea și ca EPAM să aloce resurse în sprijinirea brigăzilor de hackeri voluntari ale guvernului ucrainean.

Dobkin l-a suspendat pe Maxsym spunând că altă companie i-ar fi concediat pe toți, dar angajatul a continuat protestul pe rețelele de socializare. Și astfel s-a declanșat un adevărat război pe rețelele de socializare între angajații Ucrainei, pe de-o parte, și cei din Belarus și Rusia, de cealaltă parte.

Până la urmă, Dobkin a declarat că donează o sută de milioane de dolari pentru angajații companiei și familiile lor din Ucraina, dar a ezitat să condamne clar invazia Rusiei și pe Putin.

Dobkin s-a apărat spunând că are rude în Belarus care ar putea să fie arestate, plus că se simte responsabil pentru cei peste 30 de mii de oameni din Rusia, Belarus și Ucraina care lucrează pentru companiile lui.

Această atitudine a dus la un val și mai mare de furie și a creat disensiuni între angajații ucraineni și cei ruși. În tot acest timp, valoarea acțiunilor companiei a scăzut la jumătate.

Taxa Google

Anatoly Sergeevich Gaverdovsky a fondat în 1993 Vested Development, Inc. (VDI). În 2006, VDI fuzionează cu EDAM Systems și Gaverdovsky devine vicepreședintele companiei fondate de Dobkin.

Tot din 2006, Gaverdovsky devine co-fondator și director al companiei Invisible CRM a căror platformă este utilizată și în România.

Din 2014, Gaverdovsky a fost numit expert la Serviciul Fiscal Federal al Rusiei, iar în 2018-2019 a fost proiectantul șef al etichetării digitale pentru produsele alternative la tutun.

Apoi, devine co-fondator, alături de Igor Pavlovich Borovikov, Alexander Vladimirovich Galitsky și Alexey Petrovich Makarov la compania rusească de IT Digital Tax Technologies (Tehnologii Fiscale Digitale).

Noua companie este un partener strategic al Serviciului Federal de Taxe din Rusia pentru că oferă, în primul rând, soluții de colectare a taxelor. De exemplu, colectarea TVA de la nerezidenți (renumita „taxă Google”) și taxe de la persoane care desfășoară activități independente, colectare taxe din retail, pentru marcarea și urmărirea mărfurilor, precum și servicii de consultanță strategică.

Din anul 2019, toate companiile străine care oferă clienților ruși servicii în formă electronică sunt obligate să plătească această „taxă Google”. Deși nu este un tip de impozit separat și nu este asociat cu compania Google, taxa reprezintă un regim special de plată a TVA-ului de către companiile străine din domeniul IT.

Digital Tax Technologies mai este considerată strategică și pentru că mai are un contract de furnizarea de software pentru infrastructura de server a Asociației Științifice și de Producție de Electromecanică (parte a celui mai mare constructor de rachete din Rusia, Corporația Industrială Militară - NPO Inginerie Mecanică).

Softuri pentru guvernul rus

Alexander Galitsky, alt asociat din Digital Tax Technologies, este cunoscut, printre altele, ca fiind creierul unui proiect de anvergură privind etichetarea mărfurilor în Rusia. El este proprietarul mai multor companii gigant de IT: Almaz Capitak Partners, Elvis-Plus, Runa Capital și A. Galaxy Raif VCIC.

Cea mai cunoscută, Almaz Capital Partners dezvoltă mai multe branduri care furnizează soluții IT. De exemplu, Brainysoft, DMarket sau Acumatica (care dezvoltă platforma cloud ERP și are și în România un partener strategic) etc.

Elvis-Plus (la care este implicat și guvernul rus) se ocupă cu implementarea unor proiecte de integrare la scară largă privind crearea sistemelor informaționale securizate (SIS), cum ar fi sistemul de securitate a informațiilor end-to-end al rețelei corporative Lukoil Oil Company sau rețeaua integrată de comunicații pentru Banca Centrală a Federației Ruse.

Runa Capital investeste în startupuri de IT, multe dintre acestea fiind prezente și în România, cum ar fi Mambu.

Afacerile rusești se întrepătrund destul de mult. Dmitri Cihaciov este managing partner la Runa Capital. Anterior, el a fost director de dezvoltare a afacerilor Ritzio Group, unul dintre cei mai importanți operatori de jocuri de noroc din Europa de Est, deținut de Oleg Boyko și prezent și în România.

Softuri pentru români

Igor Borovikov, al treilea acționar al Digital Tax Technologies, este fondatorul grupului de firme Softline International prezent în peste 50 de state din întreaga lume, inclusiv în România și Republica Moldova.

România a fost prima țară din UE în care Softline a deschis, în 2010, reprezentanța Softline Intenational SRL.

În prezent, acționarii Softline Intenational SRL sunt „Softline International” din Moscova și offshore-ul cipriot Axion Holding Cyprus Limited, iar administratori sunt rusul Evgheny Tkachenko și moldoveanul Victor Margină.

În 2015, rușii se extind și înființează, tot la București, firma Softline Corporate Solutions SRL având aceiași administratori ca și prima firmă și ca unic acționar Axion Holding Cyprus Limited.

Până în 2020, cele două firme din România ale lui Borovikov au semnat peste 200 de contracte publice a căror valoare se învârte în jurul sumei de șase milioane euro.

Printre clienții firmelor controlate de Borovikov în România au fost SRI, Armata, Parchetul General, Parchetul Militar, Agenția Națională de Integritate și câteva consilii județene.

Grupul rusesc Softline este condus de un Consiliu de Administrație din care fac parte milionarul Igor Borovikov - președinte, Dennis Fulling și Oleg Jelesko.

Partenerii lui Borovikov, Fulling și Jelesko au lucrat pentru americanul de origine rusă Boris Jordan, fost director executiv la Gazprom Media, care acum controlează rețeaua de televiziune NTV și grupul Sputnik.

Borovikov este implicat ca expert și în organizația OPORA Rusia care, sub directa îndrumare a lui Vladimir Putin, organizează diferite forumuri științifice cu scopul de a sprijini inovația.

OPORA Rusia este condusă de către Alexander Kalinin, fost membru în grupul de inițiativă care l-a nominalizat pe Putin pentru cel de al patrulea mandat la președinția al Rusiei.

Încercând probabil să-și salveze compania în contextual invaziei Ucrainei de către Rusia, pe data de 4 martie, Borovikov a demisionat din funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Softline.

