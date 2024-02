Ministrul ucrainean al Apărării acuză că armamentul promis este livrat cu întârziere. ”Pierdem oameni, pierdem teritorii”

Jumătate din armamentul promis de către Occident Ucrainei este livrat cu întârziere, reproşează duminică ministrul ucrainean al Apărării Rusten Umerov, la un forum care marchează doi ani de la invazia rusă, relatează AFP.

”La ora actuală, un angajament nu este sinonim cu livrarea. 50% dintre aceste angajamente nu sunt livrate la timp”, a subliniat Rusten Umerov.

Din cauza acestor întârzieri, ”noi pierdem oameni, pierdem teritorii”, subliniază el.

Armata ucraineană, care se confruntă cu o situaţie extrem de dificilă pe front, tocmai s-a retras din oraşul Avdiivka (est), după luni de lupte brutale, evocând pierderi de oameni şi de muniţie.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a exercitat în ultimele zile presiuni asupra aliaţilor săi din Occident să livreze ajutorul militar ”la timp”.

Zelenski a cerut mai ales muniţie, sisteme de apărarea antiaeriană suplimentare şi avioane de luptă.

El a estimat că întârzierea livrărilor de armament a contribuit la eșecul contraofensivei ucrainene din vara lui 2023.

Half of Western weapons are not delivered to Ukraine on time: that is why we are losing people and territories, Ukrainian Defense Minister Umerov has said. pic.twitter.com/QfZdKzZV61