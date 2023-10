Putin, ”trolat” în China? Ce decor au pus autoritățile de la Beijing în timpul discursului liderului Rusiei FOTO

Autoritățile chineze au abordat un decor inedit în timpul discursului președintelui Rusiei, Vladimir Putin, de la forumul "Noul drum al mătăsii", aflat la a treia ediţie.

Anton Gerashchenko, consilier al Ministrului de Externe ucrainean, a subliniat faptul că decorul care însoțea discursul lui Putin avea câteva caracteristici speciale, una din ele fiind faptul că, în spatele liderului rus, era o panglică în culorile drapelului Ucrainei.

În plus, pupitrul acestuia și florile de pe el duc cu gândul la un sicriu, mai scrie acesta.

”Decorare interesantă și simbolică pentru discursul lui Putin în China. O ikebana uriașă pe un piedestal negru creează impresia că Putin vorbește dintr-un sicriu. Și fundalul albastru-galben se potrivește destul de bine cu tema generală”, scrie pe Twitter Anton Gerashchenko, consilier al ministrului de Externe Ucrainean.

And the blue-yellow background suits the general theme quite well. pic.twitter.com/eWRSHUbVcb

A huge ikebana on a black pedestal creates an impression of Putin speaking from a coffin.

Interesting and symbolic decoration for Putin's speech in China.

Decorul a fost subiectul mai multor glume pe rețelele sociale.

And the blue-yellow background suits the general theme quite well. pic.twitter.com/4DpeWIq93H

A huge ikebana on a black pedestal creates an impression of #Putin speaking from a coffin.

Interesting and symbolic decoration for #Putin 's speech in #China .

Putin in China. Interesting background and graveyard flowers. It is a match! pic.twitter.com/3u8Sj0s5Jm

”Un sicriu cu flori”, a scris un utilizator.

”Fundalul albastru-galben este o atingere plăcută. Îi amintește lui Putin de țara pe care a încercat să o anexeze și a eșuat lamentabil”, a scris un altul.

”De asemenea, îl face să arate foarte mic – ei bine, chiar este”, a subliniat o altă persoană pe Twitter.

Pe de altă parte, Ministerul de Externe de la Moscova și presa din Rusia au prezentat o variantă tăiată a imaginii discursului, în care sunt eliminate elementele care au stârnit reacții pe rețelele sociale.

🎙 President Vladimir #Putin at the opening of the Third Belt & Road Forum for International Cooperation:

💬 Russia & China share the striving for mutually beneficial cooperation towards universal, sustainable & lasting economic progress.https://t.co/FzDNyqYiX0#RussiaChina pic.twitter.com/D7OChJ99Oq