Înaintea startului jocului Juventus - Inter, cântăreaţa italo-braziliană Gaia Gozzi a format pe teren un duet cu artista ucraineană Katerina Pavlenko, lidera trupei Go_A, care a reprezentat Ucraina la Eurovision în 2021. Cele două au interpretat un cover al imnului anti-război al lui John Lennon, Imagine.

Cântecul a reprezentat un mesaj la pace în Ucraina, țară care a fost invadată de Rusia.

Imagine all the people living life in PEACE ❤️#SerieA 💎 #WeAreCalcio #Peace pic.twitter.com/xoYsQNamcV