Trump ar fi acceptat schimbarea granițelor Ucrainei, la propunerea lui Putin. Reacția administrației de la Kiev

Anunțul unei întrevederi între președinții Donald Trump și Vladimir Putin, programată pentru 15 august în Alaska, a fost însoțit de relatări potrivit cărora liderul rus i-ar fi prezentat emisarului american Steve Witkoff un plan de pace care ar include cedarea unor teritorii ucrainene către Moscova, relatează Kyiv Independent, citând surse din administrația de la Kiev.

Conform surselor citate, propunerea transmisă lui Witkoff ar prevedea ca trupele ucrainene să se retragă din două regiuni est-ucrainene parțial ocupate — Donețk și Luhansk. Ca „gest de bunăvoință”, Rusia ar urma să își retragă forțele din unele zone din nord-estul regiunilor Harkov și Sumi, unde deja a preluat controlul asupra unor teritorii. De asemenea, Moscova și-ar păstra, se spune, linia actuală de demarcație în sudul regiunilor Zaporojie și Herson, acolo unde controlează majoritatea teritoriului, fără a pretinde însă capitalele regionale.

Sursele din anturajul președintelui Volodimir Zelenski citate de Kyiv Independent susțin că planul a fost respins „categoric” de autoritățile ucrainene. „Cine ar da armatei un astfel de ordin de retragere?”, ar fi comentat unul dintre oficialii ucraineni care au fost informați despre discuțiile purtate la Moscova. Aceeași sursă a afirmat că graba anunțului întâlnirii Trump–Putin sugerează că administrația de la Washington ar fi acceptat „de facto” propunerea rusă, iar Moscova încearcă să prezinte public acest proiect drept inițiativa americană, subliniază Kyiv Independent.

Înaintea întâlnirii, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins ferm ideea unor concesii teritoriale. Pe rețelele sociale, el a afirmat sâmbătă că „Ucraina nu va ceda teritorii ocupantului” și a avertizat că „orice decizie care s-ar lua fără Ucraina ar fi o decizie împotriva păcii”, conform relatărilor Reuters și AFP. Totodată, Zelenski a catalogat propunerile de genul schimburilor teritoriale ca fiind „născute moarte”, reiterând că soluția teritorială este stabilită în Constituția Ucrainei.

Donald Trump menționase vineri posibilitatea unui „schimb de teritorii” între Ucraina și Rusia ca parte a unui viitor acord, declarație care a alimentat speculațiile despre conținutul discuțiilor pregătite pentru summitul din Alaska. Presa a difuzat și informații conform cărora Putin ar fi solicitat recunoașterea controlului rus asupra regiunilor Donețk și Luhansk.

Reprezentanții ucraineni citați au respins această viziune, subliniind costurile teritoriale și strategice pe care le implică cedările. Materialele publicate până acum sugerează un contrast clar între poziția oficială de la Kiev și semnalele transmise de interlocutori externi cu privire la conținutul propunerilor care ar urma să fie discutate la întâlnirea dintre Trump și Putin.

