Trump ar fi acceptat schimbarea granițelor Ucrainei, la propunerea lui Putin. Reacția administrației de la Kiev

Autor: Alexandru Negrici
Duminica, 10 August 2025, ora 14:52
1569 citiri
Trump ar fi acceptat schimbarea granițelor Ucrainei, la propunerea lui Putin. Reacția administrației de la Kiev
Donald Trump și Vladimir Putin/ FOTO: Hepta

Anunțul unei întrevederi între președinții Donald Trump și Vladimir Putin, programată pentru 15 august în Alaska, a fost însoțit de relatări potrivit cărora liderul rus i-ar fi prezentat emisarului american Steve Witkoff un plan de pace care ar include cedarea unor teritorii ucrainene către Moscova, relatează Kyiv Independent, citând surse din administrația de la Kiev.

Conform surselor citate, propunerea transmisă lui Witkoff ar prevedea ca trupele ucrainene să se retragă din două regiuni est-ucrainene parțial ocupate — Donețk și Luhansk. Ca „gest de bunăvoință”, Rusia ar urma să își retragă forțele din unele zone din nord-estul regiunilor Harkov și Sumi, unde deja a preluat controlul asupra unor teritorii. De asemenea, Moscova și-ar păstra, se spune, linia actuală de demarcație în sudul regiunilor Zaporojie și Herson, acolo unde controlează majoritatea teritoriului, fără a pretinde însă capitalele regionale.

Sursele din anturajul președintelui Volodimir Zelenski citate de Kyiv Independent susțin că planul a fost respins „categoric” de autoritățile ucrainene. „Cine ar da armatei un astfel de ordin de retragere?”, ar fi comentat unul dintre oficialii ucraineni care au fost informați despre discuțiile purtate la Moscova. Aceeași sursă a afirmat că graba anunțului întâlnirii Trump–Putin sugerează că administrația de la Washington ar fi acceptat „de facto” propunerea rusă, iar Moscova încearcă să prezinte public acest proiect drept inițiativa americană, subliniază Kyiv Independent.

Înaintea întâlnirii, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins ferm ideea unor concesii teritoriale. Pe rețelele sociale, el a afirmat sâmbătă că „Ucraina nu va ceda teritorii ocupantului” și a avertizat că „orice decizie care s-ar lua fără Ucraina ar fi o decizie împotriva păcii”, conform relatărilor Reuters și AFP. Totodată, Zelenski a catalogat propunerile de genul schimburilor teritoriale ca fiind „născute moarte”, reiterând că soluția teritorială este stabilită în Constituția Ucrainei.

Donald Trump menționase vineri posibilitatea unui „schimb de teritorii” între Ucraina și Rusia ca parte a unui viitor acord, declarație care a alimentat speculațiile despre conținutul discuțiilor pregătite pentru summitul din Alaska. Presa a difuzat și informații conform cărora Putin ar fi solicitat recunoașterea controlului rus asupra regiunilor Donețk și Luhansk.

Reprezentanții ucraineni citați au respins această viziune, subliniind costurile teritoriale și strategice pe care le implică cedările. Materialele publicate până acum sugerează un contrast clar între poziția oficială de la Kiev și semnalele transmise de interlocutori externi cu privire la conținutul propunerilor care ar urma să fie discutate la întâlnirea dintre Trump și Putin.

Surpriză pentru Putin. Trump ia în considerare invitarea lui Zelenski în Alaska
Surpriză pentru Putin. Trump ia în considerare invitarea lui Zelenski în Alaska
Casa Albă ia în considerare invitarea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski în Alaska, unde președintele Donald Trump are programată o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin...
Cum „îi mângâie” orgoliul Volodimir Zelenski lui Donald Trump, înainte ca președintele SUA să se vadă cu Vladimir Putin. „Mi-a spus acest lucru și îl susțin”
Cum „îi mângâie” orgoliul Volodimir Zelenski lui Donald Trump, înainte ca președintele SUA să se vadă cu Vladimir Putin. „Mi-a spus acest lucru și îl susțin”
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis că are încredere că SUA poate încheia războiul din țara sa, în timp ce președintele Donald Trump se pregătește „de mult așteptata...
#Ucraina razboi Rusia, #Donald Trump, #Vladimir Putin, #Volodimir Zelenski , #Rusia-Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Adrian Petre a semnat! Patronul clubului a confirmat transferul: "Are liniste aici, are de toate"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Au inceput negocierile: 34.000.000 Euro! Liverpool i-a dat o veste excelenta lui Radu Dragusin

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cum ne ajută ciocolata să luptăm cu gripa. Descoperirea care ar putea revoluționa tratamentele antivirale
  2. Trump și Putin față în față, din nou: un joc de oglinzi între doi „alfa”, pe fondul unei crize globale
  3. Copil de 10 ani, prins de polițiști la volanul unei mașini. Pe locul din dreapta se afla chiar tatăl minorului
  4. Pățania unei turiste, într-o destinație preferată de români. Dovada primită pe masa de masaj: ”A fost greu să te enervezi...” VIDEO
  5. Iranul își ascunde oamenii de știință nucleari rămași în viață, pe fondul temerilor legate de noi asasinate
  6. Trump ar fi acceptat schimbarea granițelor Ucrainei, la propunerea lui Putin. Reacția administrației de la Kiev
  7. Doi turiști străini au fost mușcați de un câine de la o stână. Se aflau în timpul unei drumeții în Munții Apuseni
  8. Acces gratuit și rapid la terapii pentru tinerii cu dizabilități. Negrescu: ”Persoanele cu dizabilități nu au nevoie de milă. Au nevoie de șanse egale”
  9. Cea de-a doua sesiune a Bacalaureatului continuă cu probele scrise. Peste 30.200 de candidați se vor prezenta la examen
  10. Ucraina și liderii europeni resping propunerea de încetare a focului venită din partea Rusiei și transmit o contrapropunere SUA înaintea întâlnirii Trump-Putin