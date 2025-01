Ucraina face istorie. Drone FPV lansate de pe platforme navale lovesc trei sisteme rusești de apărare antiaeriană

Pentru prima dată în istoria războiului ucrainean, dronele ucrainene cu vedere la prima persoană (FPV), folosind ca trambulină o dronă navală, au doborât trei sisteme rusești de apărare aeriană, a anunțat, marți, 7 ianuarie Centrul ucrainean pentru comunicare strategică și securitatea informațiilor.

„La numai o săptămână după ce dronele marine ucrainene au intrat în istorie prin doborârea cu succes a elicopterelor rusești, o altă premieră istorică, deoarece dronele noastre navale autohtone își lansează acum propriile drone FPV, distrugând unitățile de apărare aeriană ale Rusiei”, a declarat agenția guvernamentală pe social media.

Video of a Ukrainian FPV drone attacking & destroying a Russian Pantsir air defense system (that was designed to intercept & destroy aircraft, aerial targets & drones). This is allegedly near Pryvillya in occupied Kherson region. Loks like Ukraine is doing some "threat removal". pic.twitter.com/jV7BvX97Ku

Acesta este un nou pas important în utilizarea dronelor ucrainene, care, cu o săptămână înainte, reușiseră să intre în istorie prin doborârea cu succes a elicopterelor rusești, iar acum au lansat propriile drone FPV din drone navale, atacând unitățile de apărare antiaeriană ale Rusiei.

Pe 6 ianuarie, un atac coordonat a dus la avarierea sau distrugerea a două sisteme antirachetă Pantsir-S1 și a unui vehicul antiaerian OSA în sudul regiunii Herson, ocupată de Rusia. Atacul a fost efectuat de marina ucraineană, care a publicat o înregistrare video a atacului împotriva unui sistem Panțîr, însă amploarea pagubelor rămâne necunoscută, potrivit Kyiv Independent.

Un sistem Panțîr S-1 este evaluat la aproximativ 15 milioane de dolari, iar un astfel de sistem ar fi fost implicat și în doborârea accidentală a unui avion azer în luna decembrie, după cum au relatat surse media.

Acesta este doar un nou succes pentru dronelor ucrainene, la o săptămână după ce dronele navale Magura V5 reușeau să doboare trei elicoptere Mi-8 rusești, într-o premieră care a șocat atât Rusia cât și comunitatea internațională.

În contextul acestor progrese, președintele Volodimir Zelenski a ordonat, încă din februarie, crearea unei unități separate în cadrul armatei ucrainene – Forțele pentru sisteme fără pilot. Aceasta se concentrează pe integrarea și utilizarea dronelor, care au devenit instrumente-cheie în respingerea agresiunii rusești, în special în condițiile unei penurii acute de muniție de artilerie.

Un comandant al unității „Grupul 13” din forțele speciale ucrainene a oferit detalii despre o operațiune de succes desfășurată pe 31 decembrie, în Marea Neagră, când au fost distruse două elicoptere Mi-8 rusești. Operațiunea a fost realizată cu ajutorul unei drone navale Magura V5, care a lansat rachete R-73 SeaDragon, modificate de Ucraina pentru a le utiliza în apă.

Comandantul unității, care folosește indicativul „13”, a împărtășit detaliile misiunii GUR într- un interviu pentru TSN.

„Am vizat în mod special ținte aeriene. A fost o operațiune planificată și eram pregătiți să înfruntăm inamicul frontal”, a spus el.

Acțiunea a avut loc lângă Capul Tarhankut, în Crimeea ocupată temporar.

This Magura V5 indeed has an upgrade using R-73 air-to air missiles. In this instance the Russian Ka-29 helicopter eventually hit the UAV (after missing god knows how many times), but there is also only one weapon port loaded. It seems that one missile was launched.

The… pic.twitter.com/fJbItp5aLF