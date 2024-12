Rachete ucrainene cu rază lungă de acțiune au lovit un important centru militar din Rusia, unde se află avionul ce va fi folosit în caz de război nuclear, numit „Kremlinul zburător” al lui Vladimir Putin, scrie Daily Mail.

Atacurile au lovit Taganrog, un oraș cu aproximativ un sfert de milion de locuitori din regiunea Rostov, provocând zece explozii puternice.

Rapoartele inițiale au indicat două posibile ținte - compania Beriev Aircraft, care întreține unele dintre cele mai importante avioane ale lui Putin, și uzina Krasnîi Hidropress, care produce elemente-cheie ale rachetelor și face parte din Corporația de arme tactice a Rusiei.

Avionul Iliușin Il-80 Maxdome al lui Putin - destinat utilizării în caz de război nuclear - este întreținut la uzina Beriev.

Russian Ministry of Defense сonfirms Ukraine's overnight attack in the Rostov region

The ministry claims that six ATACMS missiles were fired at a military airfield, two of which were shot down and four deflected by electronic warfare (EW) systems:

"As a result of falling… pic.twitter.com/QZZ3i5eCWN