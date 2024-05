Ucrainenii au atacat masiv obiective din Crimeea, rușii au vizat instalațiile militare din regiunea Hmelnițki

Ministerul rus al Apărării a anunțat că, în noaptea de miercuri spre joi, 30 mai, au fost distruse opt rachete balistice de tip ATACMS deasupra Mării Azov, opt drone aeriene deasupra Mării Negre, în apropierea litoralului Crimeei, precum și două drone maritime, care se îndreptau în direcția peninsulei.

Rușii spun că au respins atacul, dar ucrainenii au precizat că două nave de patrulare rusești au fost lovite în peninsula Crimeea în noaptea de miercuri spre joi, în timpul unei operațiuni speciale a Serviciului de informații al apărării din Ucraina.

Dronele navale operate de serviciile de informații militare ale Ucrainei (GUR) au lovit două ambarcațiuni de patrulare rusești, model KS-701 Tunets (Tuna), în Crimeea ocupată în noaptea de 30 mai, a declarat o sursă din agenție pentru Kyiv Independent.

Agenția de informații militare a confirmat public declarația la scurt timp după, publicând un videoclip al atacului și spunând că cele două nave au fost distruse.

Overnight explosions were heard in Crimea. a #Russian Tuna-type boat guarding the Crimean Bridge was probably destroyed, a source from Ukraine's main Defense Intelligence of #Ukraine said.

