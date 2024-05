Punctul de sprijin la mare altitudine din Cesiv Iar este un motiv de îngrijorare pentru Ucraina, deoarece pierderea acestuia va deschide calea pentru Federația Rusă către alte orașe mari din regiunea Donețk, a declarat adjunctul șefului Direcției principale de informații militare din Ucraina (GUR), generalul-maior Vadim Skibițki, în cadrul unui interviu acordat The Economist. El a subliniat că ocuparea orașului este doar o chestiune de timp, pentru că apărătorilor le lipsesc armele.

„Întotdeauna au știut că aprilie și mai vor fi dificile pentru noi... Desigur, nu astăzi sau mâine, dar totul depinde de rezervele și stocurile noastre”, a subliniat ofițerul de informații, adăugând că Federația Rusă își urmează planul, încercând să ajungă la granițele administrative ale regiunilor Donețk și Lugansk.

Luptele poziționale au continuat în zona de frontieră dintre Donețk și regiunea Zaporojia pe 2 mai, dar nu au fost confirmate modificări ale liniei frontului. Bloggerii militari ruși au afirmat că forțele rusești au avansat marginal în interiorul sudului Urojaine (la sud de Velika Novosilka), deși ISW nu a observat o confirmare vizuală a acestei afirmații. Un milblogger rus a afirmat că avioanele rusești au lovit puternic Urojaine în ultima săptămână, creând condițiile pentru presupusele avansuri tactice rusești. Luptele de poziție au continuat, de asemenea, la sud de Velika Novosilka, în apropiere de Staromaiorske. Elemente ale Corpului 68 de armată rus (Districtul militar de est) ar fi operat în direcția sud Donețk (vestul regiunii Donețk), iar elemente ale Brigăzii 36 de infanteriști motorizați și ale Brigăzii 57 de infanteriști motorizați ar fi operat în apropiere de Vuhledar.

Un milblogger rus a afirmat că o barieră de 30 de kilometri, construită de Rusia și supranumită "trenul țarului" în regiunea ocupată Donețk, este încă operațională. Acesta a afirmat că "trenul țarului" este format din peste 2.000 de vagoane de cale ferată și se întinde pe 30 de kilometri, de la Olenivka la Volnovakha, ceea ce reflectă imaginile din satelit anterioare din mai 2023 și februarie 2024, care arată "trenul țarului" în aceeași zonă.

Luptele poziționale au continuat în vestul regiunii Zaporojie apropiere de Robotîne și Verbove (la est de Robotîne) pe 2 mai, dar nu au fost confirmate modificări ale liniei frontului. Unii milbloggeri ruși au afirmat că forțele ucrainene s-au retras de pe unele poziții din Robotîne, dar au remarcat că forțele rusești nu au cucerit încă așezarea. Un blogger militar a afirmat că forțele rusești se străduiesc să aprovizioneze forțele de pe linia frontului din vestul regiunii Zaporojie cu echipamente critice, cum ar fi stațiile radio.

Rușii trebuie să cucerească Ceasiv Iar, adică „ceva pompos”, fie până pe 9 mai, fie până la vizita dictatorului rus Vladimir Putin la Beijing, care ar trebui să aibă loc o săptămână mai târziu, a spus Skibițki.

Luni de bombardamente necruțătoare ale artileriei rusești au devastat Ceasiv Iar, un oraș strategic din estul Ucrainei. Această informație a fost furnizată de agenția cehă ČTK, pe 02.05.2024, fiind preluată de la agenția AP, care a publicat imagini de la drone, în care se poate vedea un loc aproape pustiu, unde practic nu există nicio clădire neavariată.

”Rușii încearcă să atace Ceasiv Iar din mai multe direcții”, informează agenția de presă ucraineană Unian, referindu-se la o hartă actualizată cu desfășurarea luptelor de pe portalul DeepState.

