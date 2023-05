Rolul cheie al forțelor speciale în contraofensiva ucraineană. Cum vor marca ”echilibrul războiului”

În următorul asalt, armata ucraineană își va folosi probabil forțele - vehicule blindate, inclusiv tancuri, precum și artileria, infanteria, drone și alte avioane - într- o manieră combinată cu scopul de a sparge liniile rusești.

Forțele de operațiuni speciale ucrainene vor avea, de asemenea, un rol cheie în aceste bătălii.

De-a lungul conflictului de 15 luni, trupele ucrainene de operațiuni speciale s-au folosit din plin de pregătirea primită de la americani pentru a modela câmpul de luptă și a distruge forțele ruse.

Video footage of Ukrainian SOF Commander Brigadier General Viktor Khorenko with SOF warriors in Bakhmut. pic.twitter.com/wssRTqU5Nm

Operând în echipe mici, au organizat ambuscade și au hărțuit forțele ruse. Eforturile lor au oprit înaintarea Rusiei și au câștigat timp crucial pentru unitățile ucrainene.

Beretele Verzi ale SUA și alte unități de operațiuni speciale aliate antrenează forțe speciale ucrainene din 2014, la scurt timp după ce Rusia a anexat ilegal Peninsula Crimeea și a susținut o insurgență pro-rusă în estul Ucrainei.

Unul dintre primele lucruri pe care le-au făcut Beretele Verzi a fost să creeze o versiune ucraineană a propriului curs de pregătire.

Cursul Q, așa cum este poreclit, îi învață pe cei care vor să lupte în comandourile Beretele Verzi elementele esențiale, cum ar fi războiul neconvențional, tacticile cu unități mici și supraviețuirea în spatele liniilor inamice.

Antrenorii americani au fost retrași din Ucraina cu puțin timp înainte ca Rusia să atace anul trecut, iar o provocare cu care s-au confruntat forțele de operațiuni speciale americane de atunci a fost cum să-și consilieze partenerii ucraineni de la distanță. Unele abilități – fie că este vorba de tragerea cu un lansator de grenade sau de stabilirea unei ambuscadă – sunt greu de învățat prin Zoom.

„Forțele de operațiuni speciale ucrainene nu numai că au învățat totul repede, dar au devenit cu siguranță o forța superbă”, a spus generalul Bryan Fenton, comandantul Comandamentului pentru Operații Speciale din SUA.

Video footages of one of the SOF group fighting in Bakhmut. pic.twitter.com/qEvolLfU9G