Cine i-a vândut pe cei 34 de ofițeri ruși uciși cu o singură lovitură la Sevastopol: colegii neplătiți și batjocoriți sistematic de Moscova

O investigație a presei ucrainene relevă sursa informațiilor care au permis atacul devastator de mare precizie executat asupra Comandamentului Forțelor ruse la Marea Neagră din Sevastopol: 34 de ofițeri de rang înalt au fost uciși, potrivit Kievului, inclusiv amiralul care conducea flota, iar cel puțin 105 oameni au fost răniți.

Fiindcă nu și-au primit salariile, ofițerii ruși au decis să divulge informații sensibile despre flota Moscovei de la Marea Neagră unei mișcări partizane ucrainene, a informat presa ucraineană.

Rezistența ucraineană a declarat într-un interviu recent pentru Kyiv Post că a reușit să adune informații despre comandanții ruși de rang înalt de la ofițerii care au fost frustrați că Moscova nu le-a plătit salariile la timp. Ofițerii au fost despăgubiți financiar în schimbul informațiilor, care au fost apoi transmise agențiilor de stat și se pare că au planificat atacul de săptămâna trecută asupra sediului Flotei Mării Negre.

„Numai întârzierile plăților nu forțează forțele armate ale Federației Ruse să meargă împotriva autorităților ruse”, a declarat un purtător de cuvânt al mișcării partizane a ucrainenilor și tătarilor din Crimeea (ATEȘ), pentru Kyiv Post, care a dezvăluit detalii despre aranjament, luni 25 septembrie. „Dar recompensa financiară îi ajută doar să decidă asupra cooperării cu mișcarea ATEȘ, servește ca un stimulent suplimentar”.

Nu este clar câți bani au fost oferiți ofițerilor ruși și nici identitatea acestor ofițeri nu este cunoscută. Totuși, ATEȘ a spus că au acces la activitățile conducerii Flotei Mării Negre. Grupul a spus că informațiile au fost transmise agențiilor de stat precum Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) și Direcția Principală de Informații (GUR), cea din urmă fiind cunoscută că lucrează cu partizani pentru a ajuta la lovirea pozițiilor rusești din Crimeea.

„Armata rusă este foarte conștientă de existența mișcării partizane și încearcă prin toate forțele și mijloacele să o suprime și să identifice agenții noștri”, a spus purtătorul de cuvânt al ATEȘ. „Rezistența tot mai mare din Crimeea îi derutează foarte mult”.

Comandantul Flotei ruse la Marea Neagră, amiralul Viktor Sokolov, se numără printre cei 34 de ofițeri ruși uciși, vineri, 22 septembrie, în atacul cu rachete executat asupra cartierului general din Sevastopol.

Alți 105 ofițeri au fost răniți, întrucât în momentul atacului avea loc o amplă ședință. Anunțul a fost făcut astăzi de responsabilii ucraineni.

The moment a second Storm Shadow missile hit the Black Sea fleet headquarters in Sevastopol. pic.twitter.com/Ipo4GmEuJx