Trupele ruse au luat cu asalt pozițiile ucrainene de lângă Liman, din estul regiunii ucrainene Donețk, folosind mașini de teren Desertcross 1000-3 de fabricație chineză numite de ucraineni "mașinuțe de golf", după cum pare să arate o înregistrare video dată publicității de armata Kievului.

Imaginile au fost publicate luni de Brigada 60 Mecanizată Inhuleți, o brigadă a Forțelor Terestre ucrainene. Aceasta a declarat că a respins un "atac rusesc pe scară largă", care s-a desfășurat în trei valuri. Imaginile filmate cu drona arată cum forțele ucrainene țintesc vehiculele de la distanță. Newsweek nu a putut verifica în mod independent când sau când a fost filmată înregistrarea.

Repelling a large-scale russian assault by soldiers of the 60th Brigade in the Lyman direction.

The russians attacked in three waves. They used tanks, infantry fighting vehicles, manpower, and even Shoigu’s Chinese “golf carts,” which he presented to Putin as a new development of… pic.twitter.com/PxfIjfBY0I