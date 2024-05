Cum arată linia defensivă în șapte straturi de la granița dintre NATO și Rusia

Polonia a dezvăluit un plan menit să o apere de eventuale atacurilor venite din Rusia. Ministerul polonez al Apărării și-a prezentat luni, 28 mai, „Scutul de Est”, o operațiune de întărire a graniței de est cu Rusia și Belarus.

Proiectul „Scutul de Est” include sisteme de detectare și avertizare, baze avansate, noduri logistice, fortificații și sisteme antidrone. Acesta va fi cel mai mare efort defensiv pe flancul estic al NATO de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial în 1945, scrie Business Insider.

Vorbind despre acest proiect săptămâna trecută, premierul Donald Tusk a explicat că, prin construirea diferitelor tipuri de baraje și fortificații, precum și prin crearea de păduri dense și mlaștini care restricționează mobilitatea, se vor îngreuna cât mai mult posibil acțiunile unui potențial agresor.

Ministerul Apărării Naţionale urmează să aibă un rol de conducere în procesul de construcție, iar Ministerul de Interne și Administrație va fi responsabil pentru protecția populației și problemele direct legate de securitatea frontierei.

Ministerul Infrastructurii va fi responsabil de întreținerea drumurilor și a altor infrastructuri de transport din regiunea afectată de lucrări.

O diagramă publicată de Minister a arătat un segment din „zona de frontieră” planificată să fie amenajată.

-Un gard permanent

-Sârmă ghimpată

-Un șanț antitanc

-Un câmp de obstacole antitanc (cunoscut sub numele de arici)

-Mine

-Un alt șanț

-Un strat de vegetație

Image shows an 7-layer defensive line planned for the border between NATO and Russia https://t.co/TK1xkrDhI2