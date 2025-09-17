Zelenski: Rusia pregătește două noi ofensive majore după eșecurile din acest an. „Dacă lucrurile merg prost, vom avea decizii dificile”

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei FOTO: Hepta

Rusia se pregătește pentru două campanii militare de amploare în Ucraina, a avertizat președintele Volodimir Zelenski într-un interviu acordat Sky News. Potrivit liderului ucrainean, Moscova a eșuat deja în trei ofensive în 2025, dar nu renunță la planurile de a cuceri estul țării.

„Se pregătesc pentru două operațiuni ofensive în toamnă. Au mai fost trei și urmează încă două campanii grele”, a declarat Zelenski.

Declarațiile vin în contextul în care presa internațională, citând surse apropiate Kremlinului, a relatat că Vladimir Putin ar fi transmis unor oficiali americani obiectivul său de a controla întreaga regiune Donbas până la sfârșitul lui 2025. Liderul rus ar fi convins că armata sa „câștigă”, deși progresele teritoriale sunt limitate.

Din noiembrie 2022 și până astăzi, Rusia a reușit să ocupe mai puțin de 1% din teritoriul ucrainean, chiar dacă ofensiva de vară din 2025 a fost una dintre cele mai rapide de după 2024. Zelenski a pus aceste eșecuri pe seama pierderilor uriașe de personal și echipament.

„Au pierdut pentru că au avut un număr foarte mare de victime și de tehnică distrusă. Le-am spus și europenilor, și la Washington: rușii nu vor reuși să cucerească estul nostru”, a precizat președintele ucrainean.

Zelenski a respins și zvonurile privind o posibilă cucerire a orașului Sumî, în nord-est, numindu-le „minciuni și manipulări”. În primăvară, armata rusă a deschis un nou front în regiune și a capturat câteva sate, dar ofensiva a fost „complet zădărnicită” în septembrie, spune Kievul.

Potrivit The Economist, Rusia ar fi pierdut circa 31.000 de militari între 1 mai și 9 iulie, în timp ce Statul Major ucrainean estimează pierderile totale rusești, de la începutul invaziei, la peste 1,1 milioane de oameni. În august, Zelenski aprecia că Moscova ar avea nevoie de încă patru ani pentru a ocupa integral Donbasul.

Întâlnire cu partidul de guvernământ: „Dacă lucrurile merg prost, vom avea decizii dificile”

Pe 16 septembrie, Zelenski s-a întâlnit cu parlamentarii formațiunii Servitorul Poporului, pentru a discuta probleme de securitate și posibile scenarii de pace, a confirmat purtătoarea de cuvânt a partidului, Iuliia Paliiciuk.

Pe agendă s-au aflat protecția persoanelor strămutate, funcționarea administrației publice în vreme de război, garanțiile de securitate și pregătirea Ucrainei pentru un eventual proces de pace. „Dacă lucrurile vor merge prost pe front, vor exista decizii dificile”, le-ar fi transmis președintele colegilor săi, potrivit unor surse din partid.

Întâlnirea are loc în contextul în care Zelenski ar putea discuta, săptămâna viitoare la New York, cu președintele american Donald Trump, pe marginea sesiunii anuale ONU. Washingtonul încearcă de luni de zile să intermedieze un acord de pace, însă fără rezultate concrete.

Reuniunea cu parlamentarii ucraineni a durat o oră și jumătate și a reunit aproximativ 150 de membri ai partidului. Pentru că nu toți au putut participa, o nouă ședință va fi convocată în perioada 6–10 octombrie.

În final, surse din interiorul partidului Servitorului Poporului au subliniat că o eventuală decizie privind pacea va aparține Parlamentului și Guvernului, nu doar președintelui.

Între timp, luptele continuă în estul și nord-estul Ucrainei. La Kupiansk, în regiunea Harkov, armata rusă își concentrează eforturile principale, a declarat purtătorul de cuvânt al comandamentului „Dnipro”, Oleksii Belski.

