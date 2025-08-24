Reprezentantul României pentru reconstrucția Ucrainei a fost la Kiev, alături de ministrul Apărării. România și Ucraina vor coopera în industria de armament

Vicepremierul Ionuț Moșteanu - ministru al Apărării Naționale, și reprezentantul special al României pentru reconstrucția Ucrainei, Mihai Jurca, au fost împreună la Kiev, cu prilejul Zilei Independenței Ucrainei, la data de 24 august 2025.

Mihai Jurca este și șeful Cancelariei Prim-Ministrului. De asemenea, Mihai Jurca este coordonator al aplicației naționale pentru Programul european SAFE, precizează Guvernul României.

"Șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, a discutat cu oficiali ucraineni despre posibilitățile de colaborare bilaterale în două domenii: dezvoltarea de produse militare adaptate războiului modern și implicarea României în reconstrucția Ucrainei. Dezvoltarea unor capabilități specifice ale industriei de apărare din România, alături de cea ucraineană, reprezintă o prioritate în cadrul Programului SAFE. Experiența și cunoașterea părții ucrainene, cuplată cu finanțarea oferită de România prin mecanismul SAFE sunt elemente importante pentru realizarea unor achiziții care să dezvolte capacități de producție comune pe teritoriul României. Participarea industriei și economiei românești la reconstrucția Ucrainei este o prioritate care va aduce beneficii ambelor părți", menționează Guvernul României.

Pe de altă parte, vicepremierul Ionuț Moșteanu a subliniat că "fiecare zi de rezistență ucraineană înseamnă mai multă siguranță pentru România și pentru toți aliații noștri".

La data de 24 august 2025, Ucraina a aniversat 34 de ani de la declararea independenței față de URSS.

