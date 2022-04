Ministerul rus al Apărării a declarat marți, 26 aprilie, că Regatul Unit „provoacă” Ucraina să lanseze un atac în Rusia.

Agențiile de presă ruse Interfax și RIA, ambele controlate de Kremlin, au citat ministerul apărării spunând că Rusia ar da „un răspuns proporțional dacă există astfel de încercări”.

Oficialii ruși de la Apărare, minister condus de Serghei Lavrov, amenință că armata rusă „este pregătită să lanseze lovituri de răzbunare împotriva centrelor de luare a deciziilor din Kiev, folosind arme de mare precizie”.

Mai devreme, ministrul Forțelor Armate din Marea Britanie James Heappey a declarat că este „pe deplin legitim” ca forțele ucrainene să vizeze liniile de aprovizionare ale armatei Kremlinului de pe teritoriul Rusiei.

Heappey a recunoscut că armele furnizate Ucrainei de comunitatea internațională au raza necesară de acțiune pentru a fi utilizate inclusiv pe teritoriul Rusiei.

NEW: Britain supports Ukraine's right to attack Russian territory & to use Western-donated munitions to do so, James Heappey declares.

Defence minister tells @TimesRadio that Moscow started the war & it's 'completely legitimate' for Kyiv to target Russia's 'depth' & logistics