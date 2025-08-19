Dacă în NATO nu poate intra, „procesul de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană trebuie să avanseze”. Anunțul președintelui Consiliului European

Autor: Catalina Sirbu
Marti, 19 August 2025, ora 22:10
Dacă în NATO nu poate intra, „procesul de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană trebuie să avanseze”. Anunțul președintelui Consiliului European
Volodimir Zelenski Foto: Hepta

Procesul de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană trebuie să avanseze și Europa trebuie să fie parte a oricăror negocieri de pace, alături de Ucraina, Rusia și SUA, întrucât este în joc și securitatea sa, a afirmat marți președintele Consiliului European, Antonio Costa.

Aflat la Lisabona, Costa i-a informat prin videoconferință pe liderii statelor UE despre discuțiile desfășurate luni la Washington între președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, liderii Regatului Unit, Franței, Germaniei, Italiei și Finlandei și președintele american Donald Trump, care anterior îl primise în Biroul Oval pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski.

Referitor la războiul din Ucraina, Antonio Costa a spus că atacurile trebuie să înceteze, schimburile de prizonieri să fie reluate și să fie furnizate garanții de securitate.

"Principala garanție de securitate trebuie să fie aceea ca Ucraina să aibă forțe armate capabile să îi apere suveranitatea", a accentuat el.

Înaltul demnitar european a opinat că, deși rămân multe de făcut și nu există garanții de reușită, însăși posibilitatea unei întrevederi între președinții ucrainean și rus este "în sine pozitivă".

Președintele american Donald Trump va începe pregătirile pentru o întâlnire între omologii săi ucrainean și rus, Volodimir Zelenski și Vladimir Putin, acesta din urmă respingând până de curând ideea unei astfel de reuniuni.

Întâlnirea Trump-Putin desfășurată vineri noaptea în Alaska nu s-a soldat cu rezultate concrete, cei doi lideri încheind discuțiile fără a face vreo declarație despre o posibilă încetare a focului în Ucraina.

Rusia vrea ca Ucraina să-i cedeze patru regiuni ocupate parțial de forțele sale (Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson), în afară de peninsula Crimeea anexată deja de Moscova în 2014, și să renunțe la livrările de arme occidentale către Kiev și la orice intenție de a adera la NATO.

Aceste cerințe sunt inacceptabile pentru Kiev, care dorește o încetare necondiționată și imediată a focului și garanții de securitate solide.

Șeful NATO a confirmat, după întâlnirea de la Casa Albă, că Ucrainei i se vor oferi garanții de securitate
Șeful NATO a confirmat, după întâlnirea de la Casa Albă, că Ucrainei i se vor oferi garanții de securitate
Întâlnirea de la Casa Albă dintre Donald Trump, Volodimir Zelenski și partenerii europeni și NATO a fost „foarte reușită”, a declarat secretarul general al Alianței, Mark Rutte....
Trump a propus garanții de securitate pentru Ucraina iar Putin ar fi de acord. Unul dintre cei mai apropiați lideri europeni de Trump dezvăluie totul
Trump a propus garanții de securitate pentru Ucraina iar Putin ar fi de acord. Unul dintre cei mai apropiați lideri europeni de Trump dezvăluie totul
Statele Unite au propus garanții de securitate pentru Ucraina, similare — dar separate — de acordul de apărare colectivă dintre țările membre NATO, a declarat sâmbătă premierul Italiei...
