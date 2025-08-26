Nemulțumirea unui general român, în contextul negocierilor de pace: „Noi nu beneficiem de nimic, de pe urma sprijinului acordat Ucrainei”

Generalul în rezervă Alexandru Grumaz este nemulțumit de diplomația română. Potrivit analistului militar, țara noastră nu se alege cu mare lucru în urma sprijinului acordat Ucrainei, pentru războiul cu Rusia.

„Am făcut un bine vecinilor noștri, numai că noi nu beneficiem de nimic de pe urma acestui sprijin”, a declarat Grumaz, pentru Ziare.com.

Totodată, cunoscutul militar, expert în securitate, atrage atenția asupra istoricului relațiilor româno-ucrainene.

„Sper ca lumea să înțeleagă și să se uite la istoria relației României cu Ucraina. Atenție, este foarte important să vedem această relație într-o continuitate de evenimente! Nu toate ne-au fost favorabile în relația cu Ucraina și acesta e un lucru important de știut. Măcar să știm ce s-a întâmplat!”, a mai punctat Grumaz.

Generalul Grumaz: „Este clar că sprijinul României a fost extrem de important”

Însă, există și câteva lecții ce trebuie reținute.

„(...) România rămâne cu lecțiile războiului din Ucraina, cu faptul că și-a ajutat un vecin, cu care are o graniță de aproape 600 de kilometri, un lucru bun, având în vedere că poarta de ieșire a grânelor ucrainene a fost Portul Constanța. Când rușii au minat Marea Neagră, toate grânele au trecut pe calea ferată, spre Portul Constanța, iar de acolo au trecut mai departe. Este clar că sprijinul României a fost extrem de important. Poate uneori, mai mare decât al Poloniei”, a explicat analistul militar.

