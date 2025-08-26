Nemulțumirea unui general român, în contextul negocierilor de pace: „Noi nu beneficiem de nimic, de pe urma sprijinului acordat Ucrainei”

Autor: Dan Stan
Marti, 26 August 2025, ora 16:53
537 citiri
Nemulțumirea unui general român, în contextul negocierilor de pace: „Noi nu beneficiem de nimic, de pe urma sprijinului acordat Ucrainei”
Volodimir Zelenski și Klaus Iohannis FOTO Președinția Ucrainei

Generalul în rezervă Alexandru Grumaz este nemulțumit de diplomația română. Potrivit analistului militar, țara noastră nu se alege cu mare lucru în urma sprijinului acordat Ucrainei, pentru războiul cu Rusia.

„Am făcut un bine vecinilor noștri, numai că noi nu beneficiem de nimic de pe urma acestui sprijin”, a declarat Grumaz, pentru Ziare.com.

Totodată, cunoscutul militar, expert în securitate, atrage atenția asupra istoricului relațiilor româno-ucrainene.

„Sper ca lumea să înțeleagă și să se uite la istoria relației României cu Ucraina. Atenție, este foarte important să vedem această relație într-o continuitate de evenimente! Nu toate ne-au fost favorabile în relația cu Ucraina și acesta e un lucru important de știut. Măcar să știm ce s-a întâmplat!”, a mai punctat Grumaz.

Generalul Grumaz: „Este clar că sprijinul României a fost extrem de important”

Însă, există și câteva lecții ce trebuie reținute.

„(...) România rămâne cu lecțiile războiului din Ucraina, cu faptul că și-a ajutat un vecin, cu care are o graniță de aproape 600 de kilometri, un lucru bun, având în vedere că poarta de ieșire a grânelor ucrainene a fost Portul Constanța. Când rușii au minat Marea Neagră, toate grânele au trecut pe calea ferată, spre Portul Constanța, iar de acolo au trecut mai departe. Este clar că sprijinul României a fost extrem de important. Poate uneori, mai mare decât al Poloniei”, a explicat analistul militar.

Țările care ar deveni câmp de luptă într-un conflict UE vs. Rusia, dacă războiul din Ucraina s-ar extinde. General de 3 stele: „Politica lui Trump e singura care poate rezolva problema”
Țările care ar deveni câmp de luptă într-un conflict UE vs. Rusia, dacă războiul din Ucraina s-ar extinde. General de 3 stele: „Politica lui Trump e singura care poate rezolva problema”
Generalul în rezervă Alexandru Grumaz salută implicarea diplomației americane în vederea încetării conflictului din Ucraina. Totodată, el atrage atenția asupra pericolelor, în...
Cu ce va rămâne România după încheierea războiului din Ucraina: „Prima dată în 3 ani și jumătate când diplomația e mai importantă decât războiul”
Cu ce va rămâne România după încheierea războiului din Ucraina: „Prima dată în 3 ani și jumătate când diplomația e mai importantă decât războiul”
Donald Trump i-a strâns pe Putin, pe Zelenski, pe șefii NATO și ai UE pentru a face pace în Ucraina. După trei ani și jumătate de la declanșarea războiului, părțile implicate direct și...
#Ucraina, #Alexandru Grumaz, #razboi , #stiri externe
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Sarut la prima intalnire?". Emma Raducanu si Carlos Alcaraz au izbucnit in ras si au dat raspunsuri complet diferite
ObservatorNews.ro
A vizitat toate tarile lumii timp de 20 de ani, apoi si-a gasit casa. Orasul in care a decis sa traiasca
Adevarul.ro
Ofurile romanilor intorsi din vacantele in Grecia: "Insula colcaie de turisti romani. In doi-trei ani va deveni Mamaia Nord"

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Captură impresionantă a polițiștilor de la Crimă Organizată Vrancea. Bancnote contrafăcute în valoare de peste 4 milioane de euro descoperite în urma unor controale la unități comerciale
  2. Fostul candidat la Președinția României acuzat de corupere de minori este cercetat sub control judiciar - SURSE
  3. Palatul Élysée răspunde acuzațiilor privind presupuse „aplauze plătite” pentru Macron la parada de 14 iulie
  4. Încă un cetățean turc cercetat după focurile de armă trase în centrul vechi al Capitalei. Bărbatul ar fi complicele principalului suspect
  5. O nouă dronă a fost găsită prăbușită și explodată într-o țară NATO. Din primele informații, nu este rusească, ci ucraineană
  6. Încă două milioane de ruși vor trebui să moară pentru ca Putin să-și salveze reputația în Ucraina. Cifrele îngrozitoare ale unui război fără sfârșit
  7. Un muncitor care lucra pe șantierul Autostrăzii A7 a decedat. Poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă
  8. Nemulțumirea unui general român, în contextul negocierilor de pace: „Noi nu beneficiem de nimic, de pe urma sprijinului acordat Ucrainei”
  9. Rechizitele și uniformele școlare, la control. Avertizări și recomandări pentru părinți din partea ANPC
  10. Viktor Orban, hotărât să se răzbune pe Volodimir Zelenski, după bombardamentele de la conducta Drujba. Pe cine a sunat imediat liderul maghiar