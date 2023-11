Ajutor suplimentar al UE în valoare de 200 de milioane de euro pentru instruirea militarilor ucraineni

Uniunea Europeană a anunţat marţi, 28 noiembrie, un ajutor suplimentar de aproape 200 de milioane de euro pentru formarea de militari ucraineni, majorând bugetul total al acestei misiuni la 255 de milioane de euro, informează AFP.

Sunt deja circa 34.000 de soldaţi ucraineni ce au putut beneficia de această misiune de formare, a declarat şeful diplomaţiei europene Josep Borrell la finalul unei întrevederi, la Bruxelles, cu ministrul Afacerilor externe ucrainean Dmitro Kuleba.

În total, UE a consacrat deja 27 de miliarde de euro sprijinului militar pentru Ucraina, însă "trebuie făcut mai mult şi mai repede", a insistat Borrell.

Uniunea Europeană se confruntă în schimb cu multe dificultăţi în a debloca noi finanţări pentru a ajuta Ucraina în război.

O anvelopă de 20 de miliarde de euro pentru patru ani propusă de Borrell este blocată de reticenţele unor ţări europene de a plăti mai mult, la fel ca o alta de 50 de miliarde de euro menită să consolideze sprijinul european pentru Ucraina.

"Trebuie să continuăm să lucrăm din greu pentru a mobiliza capacităţile europene menite să se opună tentativelor Rusiei de a distruge Ucraina, de a distruge Europa", a declarat la rândul său Kuleba.

In Brussels, I met with @JosepBorrellF to thank him for his leadership in mobilising support for Ukraine.

Four big decisions are in the pipeline.

The 12th EU sanctions package; the use of frozen Russian assets for Ukraine’s recovery; the launch of Ukraine Facility; and above… pic.twitter.com/3eBC2ZxIg9