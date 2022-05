Ambasadorul Ungariei în Ucraina, István Íjgyártó, a declarat, într-un interviu pentru Expresso TV, că țara sa nu va bloca aderarea Ucrainei la UE când va veni momentul.

István Íjgyártó, născut în orașul ucrainean Berehove, a dat asigurări că Ungaria va susține aderarea Ucrainei la spațiul european.

Ambasadorul Ucrainei a făcut afirmația din proprie inițiativă la finalul interviului:

”În final, vreau să vă asigur că atunci când va fi luată în considerare aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, Ungaria o va sprijini”, a spus István Íjgyártó.

Anterior, într-un interviu acordat EuroPravda, șeful adjunct al OPU și un purtător de cuvânt al președintelui Zelenski, Igor Zhovkva, a declarat că Kievul nu a primit niciun semnal de la Budapesta cu privire la intenția lui Viktor Orban de a bloca trecerea Ucrainei la UE, conform pravda.com.ua.

