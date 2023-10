Un tânăr din Arad, omorât în războiul din Ucraina. Iubita românului: „Am crezut că astfel de vikingi nu mor”

Arădeanul Rudolf Wittman (27 de ani) este primul arădean care și-a pierdut viața pe frontul din Ucraina. Potrivit Special Arad, Rudi s-a născut și a crescut la Arad, iar o perioadă a petrecut-o în Legiunea Străină.

Atunci când Rusia a invadat Ucraina a simțit că este nevoie de el acolo, că trebuie să se înroleze în armata ucraineană. A luptat mai bine de un an pentru Ucraina. În confruntările cu armata rusă, Rudi a fost omorât, anunțul fiind făcut de iubita sa, Ivanna, pe Facebook:

„Viața îți oferă o persoană care schimbă totul. Cum începi să crezi că basmele prințului nu sunt basme, ci realitate, nu glumesc, pentru că așa a fost.

Rudolf, un străin care a venit în Ucraina să lupte pentru Ucraina, să-mi apere țara și a devenit apărarea, rezistența și sprijinul meu.

Un om cu o inimă incredibilă, un suflet sincer și cu o bunătate incredibilă.

Nu i-a fost frică de moarte, a spus că doar stinge lumina și totul este Valha. Era într-adevăr ca un viking, atât de multă putere, curaj nu am văzut la nimeni. Își iubea meseria, spunea că operează și că slujba vor fi pe primul loc fără să spun eu. După război, a spus că atunci primul loc va fi al meu… și am crezut pentru că am crezut că astfel de vikingi nu mor, dar este război al naibii și e brutal… ea îi ia pe cei mai buni.

Mi-ați spus că luptați pentru independența Ucrainei, iar eu trebuie să lupt pentru a ne schimba țara din interior, lupt pe frontul vostru, vă promit că voi continua să o fac.

Ți-ai dat viața pentru Ucraina… pentru un război care nu ar trebui să fie al tău, dar ai fost aici ca să putem avea viitorul…

Ești pentru totdeauna în inima mea, în memoria mea. O persoană ca tine este imposibil de uitat…

Ești cea mai bună persoană pe care am întâlnit-o vreodată în viața mea, să spui că te-am iubit nu este suficient, a fost cu siguranță mai mult decât doar iubire….

Tu ești eroul meu, ești eroul Ucrainei…

Veșnică amintire ție și împărăției cerurilor, dragă…”

