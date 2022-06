Oficialii ucraineni au întocmit o listă cu armele de care susțin că au nevoie ca să pună capăt războiul. Consilierul președintelui Zelenski, Mikhailo Podoliak, a publicat-o pe rețelele sociale.

Ucraina cere Occidentului „arme grele” înaintea summitului miniștrilor Apărării de miercuri la Bruxelles, arată CNN.

”Ca să fim direcți – pentru a pune capăt războiului avem nevoie de paritatea armelor grele”, a declarat Mikhailo Podoliak, consilier al președintelui Ucrainei, pe Twitter.

Podoliak enumeră echipamentele militare solicitate: ”1.000 de obuziere calibrul 155 mm; 300 MLRS; 500 tancuri; 2.000 de vehicule blindate; 1.000 de drone”.

Bruxelles-ul va găzdui miercuri, 15 iunie, un summit NATO la care va lua parte și ministrul Apărării din Ucraina, alături de miniștri și oficiali aliați din Suedia, Finlanda, Georgia și Uniunea Europeană.

Being straightforward – to end the war we need heavy weapons parity:

1000 howitzers caliber 155 mm;

300 MLRS;

500 tanks;

2000 armored vehicles;

1000 drones.

Contact Group of Defense Ministers meeting is held in #Brussels on June 15. We are waiting for a decision.