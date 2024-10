Un important aerodrom rusesc, atacat de ucraineni: de acolo decolau avioanele de luptă SU-34 și SU-35 VIDEO/FOTO

Drone aparținând serviciului de securitate al Ucrainei, SBU, au atacat un aerodrom al Rusiei de unde decolau avioanele de luptă SU-34 și SU-35, socotite cele mai bune de care dispune regimul de la Kremlin.

Dronele ucrainene au atacat în noaptea de 2 spre 3 octombrie 2024 aerodromul Borisoglebsk și depozitele de combustibil și bombe ghidate din regiunea Voronej, a dezvăluit o sursă ucraineană din domeniul securității, citată de Ukrainska Pravda și RBC Ucraina.

Aerodromul Borisoglebsk este folosit de armata rusă pentru a lansa atacuri cu drone asupra Ucrainei. Pe această bază aeriană se mai află tunuri antiaeriene, cisterne de carburant pentru avioane militare și piste de decolare - aterizare pentru bombardiere SU-34 și avioane de luptă multirol SU-35.

