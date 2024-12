Atac cu drone al Ucrainei în regiuni din Rusia după ce Kremlinul a folosit 93 de rachete şi peste 200 de drone VIDEO

Dronele ucrainene au efectuat mai multe atacuri în interiorul Rusiei în noaptea de vineri spre sâmbătă, 13 spre 14 decembrie, inclusiv asupra unei infrastructuri de stocare a combustibilului din regiunea Oriol, din centrul Rusiei, provocând un incendiu şi spargerea geamurilor caselor din zonă, conform The Guardian.

Guvernatorul regiunii Oriol, Andrei Klicikov, a declarat sâmbătă dimineaţă că un „atac masiv” asupra unui obiectiv de infrastructură a dus la aprinderea combustibilului.

Guvernatorul regiunii Krasnodar, Vladimir Kondratiev, a spus că apărarea antiaeriană a distrus drone ucrainene în mai multe zone din sudul şi estul Ucrainei. O dronă a spart geamurile caselor dintr-un sat, dar nu au fost raportate persoane rănite.

A swarm of Ukrainian suicide drones have struck an oil depot in the Russian city of Orel pic.twitter.com/7nSNzFSBtm