Marea Britanie a lansat un avion de spionaj care va monitoriza în timp real mișcările de trupe ale armatei ruse în preajma Ucrainei

Un avion inteligent, modelul RC-135W, a decolat luni, 1 martie, din Marea Britanie și se îndreaptă spre estul Europei pentru a monitoriza activitatea armatei ruse din zonă. Informația a fost dată public de un jurnalist britanic pe Twitter.

Un avion similar a fost raportat că a zburat deasupra regiunii Donbas anul trecut, în decembrie, notează eurasiantimes.com.

RC-135W, explică reprezentanți ai Forțelor Aeriene Regale din Marea Britanie, este dotat cu

”o varietate de senzori, permițând echipajului său multidisciplinar să intercepteze și să exploateze emisiile din spectrul electromagnetic, oferind informații atât la nivel strategic, cât și la nivel tactic”, potrivit ukdefencejournal.org.uk.

Senzorii pe care-i are RC-135 îi permite avionului ”să detecteze, să identifice și localizeze prin geolocație semnalele în întregul spectru electromagnetic”. Ulterior, informațiile colectate astfel, ”pot fi distribuite într-o varietate de formate pe o gamă largă de platforme prin suita extinsă de comunicații”, mai arată sursa citată.

RC-135 face parte din familia Boeing de avioane mari, de recunoaștere, construite de Boeing și utilizate de Forțele Aeriene ale Statelor Unite. Scopul acestor avioane este de a aduna, analiza și disemina informații de la fața locului aproape în timp real, scrie military-history.fandom.com.

