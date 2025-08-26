Ucraineanul care a distrus o dronă rusească cu mâinile goale. Imagini filmate chiar de aparatul distrus VIDEO VIRAL

Autor: Constantin Dimitriu
Luni, 25 August 2025, ora 23:35
613 citiri
Ucraineanul care a distrus o dronă rusească cu mâinile goale. Imagini filmate chiar de aparatul distrus VIDEO VIRAL
Un ucrainean distruge o dronă rusească cu mâinile goale FOTO captură X NOELreports

Un bărbat din Ucraina a distrus o dronă rusească FPV controlată prin fibră optică doar cu mâinile goale. Arma rusească stătea în ambuscadă pe un drum din regiunea Sumî, nord-estul Ucrainei, la granița cu Rusia. Drona a reușit să filmeze ultimele sale momente de existență, înainte să fie făcută bucăți de ucrainean. O altă dronă, care supraveghea zona de la înălțime a surprins toată confruntarea dintre om și mașină.

Clipul a apărut pe mai multe conturi de X specializate în războiul din Ucraina cu mențiunea „un bețiv din Pokrovsk a distrus o dronă FPV rusească cu mâinile goale”. Filmarea a adunat sute de mii de vizualizări. Imaginile au fost surprinse de o dronă de supraveghere, aflată în zonă. Se vede cum ucraineanul ia drona în mâini și o dă de pământ. Bărbatul continuă să smulgă bucăți din aparatul rusesc până când din acesta a ieșit fum.

Ulterior, analistul Andrew Perpetua a aflat adevărul din spatele filmării. Nu a fost făcută în Pokrovsk, care e în Donețk, ci în Sumî, aproape de granița cu Rusia. De asemenea, a pus de contul său de X și videoclipul făcut de drona distrusă, găsit pe un cont rusesc de Telegram. Aparatul de zbor vine foarte aproape de sol, ocolește plasa anti-dronă pusă peste un drum și pare să se pregătește să atace un bărbat care era pe drum. Când să plece, ucraineanul curajos o prinde și o dă de pământ. Operatorii dronei nu au văzut de unde a venit inamicul lor.

Țările care ar deveni câmp de luptă într-un conflict UE vs. Rusia, dacă războiul din Ucraina s-ar extinde. General de 3 stele: „Politica lui Trump e singura care poate rezolva problema”
Țările care ar deveni câmp de luptă într-un conflict UE vs. Rusia, dacă războiul din Ucraina s-ar extinde. General de 3 stele: „Politica lui Trump e singura care poate rezolva problema”
Generalul în rezervă Alexandru Grumaz salută implicarea diplomației americane în vederea încetării conflictului din Ucraina. Totodată, el atrage atenția asupra pericolelor, în...
Şeful diplomaţiei ucrainene, către ministrul ungar Peter Szijjarto: „Nu trebuie să-i spui preşedintelui ce să facă”
Şeful diplomaţiei ucrainene, către ministrul ungar Peter Szijjarto: „Nu trebuie să-i spui preşedintelui ce să facă”
Ministrul afacerilor externe al Ucrainei, Andrii Sîbiha, a reacţionat la declaraţiile omologului său de la Budapesta, Péter Szijjártó, care i-a cerut preşedintelui Volodimir Zelenski „să...
#Ucraina, #lupte Ucraina, #drone ucraina, #Rusia Ucraina, #front ucraina, #drone fpv, #drone fibra optica , #stiri externe
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A rupt tacerea: reactie dura a femeii cu care Gigi Becali a fost acuzat ca si-a inselat sotia timp de 20 de ani
ObservatorNews.ro
Ultimele schimbari la Pachetul 2: "Taxa pe bogatie" va fi de trei ori mai mare
Adevarul.ro
Cine nu se poate pensiona in Romania. Indemnizatia sociala se acorda doar pensionarilor

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Criminalul din Mureș, căutat de polițiști într-o rețea secretă de tuneluri. Labirintul subteran, săpat acum mai bine de 50 de ani la ordinul lui Ceaușescu
  2. Marea Britanie, în fața unui prag periculos: încurajarea extremei drepte. Clasa politică tace VIDEO
  3. Cum încearcă Rusia să cucerească, în liniște, lumea din afara Occidentului
  4. Ucraineanul care a distrus o dronă rusească cu mâinile goale. Imagini filmate chiar de aparatul distrus VIDEO VIRAL
  5. Donald Trump amenință iar China cu taxe vamale de 200%. Ce are Beijingul și vrea cu disperare Washingtonul
  6. "Măsurile din educație sunt de criză, nu de reformă", susține ministrul Educației. "Ne ajută doar să încheiem anul cu salarii și burse"
  7. "Ar fi haios să candideze Gabriela Firea la Primăria Capitalei". Ciprian Ciucu nu crede în "fenta" PSD. "Încearcă să protejeze candidatul real"
  8. Descoperire șocantă într-un cimitir din Brăila. Morți dezgropați și aruncați lângă gard
  9. Diplomația americană vs. diplomația europeană. Diferențele majore de viziune, explicate de către Ștefan Popescu, analist de politică externă: „Menținerea Americii în joc, fundamentală” INTERVIU
  10. Trump susține că a vorbit cu Putin și după întâlnirea cu Zelenski și liderii europeni. De ce nu vrea liderul de la Moscova să stea față în față cu cel de la Kiev VIDEO