Ucraineanul care a distrus o dronă rusească cu mâinile goale. Imagini filmate chiar de aparatul distrus VIDEO VIRAL

Un bărbat din Ucraina a distrus o dronă rusească FPV controlată prin fibră optică doar cu mâinile goale. Arma rusească stătea în ambuscadă pe un drum din regiunea Sumî, nord-estul Ucrainei, la granița cu Rusia. Drona a reușit să filmeze ultimele sale momente de existență, înainte să fie făcută bucăți de ucrainean. O altă dronă, care supraveghea zona de la înălțime a surprins toată confruntarea dintre om și mașină.

Clipul a apărut pe mai multe conturi de X specializate în războiul din Ucraina cu mențiunea „un bețiv din Pokrovsk a distrus o dronă FPV rusească cu mâinile goale”. Filmarea a adunat sute de mii de vizualizări. Imaginile au fost surprinse de o dronă de supraveghere, aflată în zonă. Se vede cum ucraineanul ia drona în mâini și o dă de pământ. Bărbatul continuă să smulgă bucăți din aparatul rusesc până când din acesta a ieșit fum.

Near Pokrovsk, a local man—reportedly drunk—managed to disable a Russian fiber-optic FPV drone with his bare hands after it was left in an ambush position. Not the most common way to disable a drone 🙃 pic.twitter.com/bNJb1Czuii — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 25, 2025

Ulterior, analistul Andrew Perpetua a aflat adevărul din spatele filmării. Nu a fost făcută în Pokrovsk, care e în Donețk, ci în Sumî, aproape de granița cu Rusia. De asemenea, a pus de contul său de X și videoclipul făcut de drona distrusă, găsit pe un cont rusesc de Telegram. Aparatul de zbor vine foarte aproape de sol, ocolește plasa anti-dronă pusă peste un drum și pare să se pregătește să atace un bărbat care era pe drum. Când să plece, ucraineanul curajos o prinde și o dă de pământ. Operatorii dronei nu au văzut de unde a venit inamicul lor.

the people saying this guy is a drunkard is actually offensive. his friend was being attacked and he probably saved their life. also, i do not know why people randomly decided this happened in pokrovsk. this area looks nothing like pokrovsk and this russian channel only posts… https://t.co/14GVuuyXec pic.twitter.com/dXLsoKSI5N — Andrew Perpetua (@AndrewPerpetua) August 25, 2025

