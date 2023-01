Bilanțul atacului rusesc asupra unui bloc din Dnepr. Nouă persoane, printre care și o adolescentă de 15 ani, au murit

Numărul persoanelor ucise după atacul rusesc cu rachetă asupra unui bloc din Dnepr a ajuns la 9. Printre victime se află şi o adolescentă de 15 ani, a anunţat Valentin Reznicenko, şeful administraţiei militare regionale Dnepropetrovsk.

Potrivit acestuia, citat de Nexta, 64 de persoane au fost rănite, 59 dintre acestea având nevoie de spitalizare.

Între persoanele rănite s-au aflat şi 14 copii.

Operaţiunile de căutare şi de salvare printre dărâmături continuă.

More than a hundred rescuers are clearing the rubble of a building destroyed by a missile in #Dnipro, writes the head of the Dnipro regional administration, Valentyn Reznichenko. pic.twitter.com/DfkDKAixTP