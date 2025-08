Casa unui fost oficial de rang înalt al președintelui Zelenski, percheziționată de poliția germană. Demersul a fost făcut la solicitarea Ucrainei

Autorităţile germane au efectuat o percheziţie la domiciliul din Bavaria al lui Rostislav Şurma, fostul adjunct al şefului Biroului preşedintelui Volodimir Zelenski, au confirmat autorităţile ucrainene şi germane, relatează POLITICO.

Potrivit Der Spiegel, percheziţia a avut loc la 15 iulie, la cererea Biroului Naţional Anticorupţie din Ucraina (NABU), agenţia publică ce investighează corupţia în Ucraina şi care pregăteşte dosarele pentru urmărirea penală.

Şurma a fost numit şef-adjunct al Biroului Prezidenţial în 2021 şi a fost însărcinat să se ocupe de probleme legate de economia ucraineană. În vara anului 2023, el a fost supus unei anchete după ce site-ul de jurnalism de investigaţie Bihus.info a dezvăluit că fratele său a beneficiat de subvenţii acordate de guvern operatorilor de centrale solare din teritoriile ocupate de trupele ruse.

