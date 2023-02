În contextul în care se împlinește un an de la startul războiului provocat de Rusia în Ucraina, Digi24 a difuzat un interviu cu o fostă Miss din țara vecină care s-a refugiat la București, unde a început o nouă viață.

Stella Lozanova este tânăra care a părăsit Odesa bombardată de ruși în 2022, după ce în 2019 a fost aleasă cea mai frumoasă femeie din Ucraina.

Refugiată la București, Lozanova lucrează acum la un salon de înfrumusețare și are câteva proiecte foto.

”Când ești la masă cu ai tăi în bucătărie cu geamul deschis și auzi bombardamente lângă tine, de parcă ar fi chiar în curtea ta... Atunci părinții au zis: gata, fă-ți valiza și pleacă undeva cât se mai poate. Nu voi uita niciodată ochii înlăcrimați ai tatălui meu, care de obicei este puternic. Ei au rămas pentru că bunica mea are 83 de ani și nu se poate deplasa. Nu știam unde merg, am plecat la întâmplare. Credeam că mă voi întoarce în Bali pentru că acolo mă mai așteptau oferte de muncă. Am luat o valiză mică fără haine groase”, a spus Lozanova într-un interviu mai larg, care poate fi urmărit AICI.

”Îmi place mult aici, pentru că București nu e atât de departe de casă, pentru ca ai mei să poată veni aici. Vreau mult ca ei să se poată muta și să locuim aici împreună”, a precizat ucraineanca.

