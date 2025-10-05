Ucraina confirmă că rachetele rusești păcălesc Patriot. Dar oferă și soluții

Șeful Departamentului Comunicații din Comandamentul Forțelor Aeriene din Ucraina, Yurii Ignat, a declarat, duminică, că sistemele de apărare antiaeriană Patriot întâmpină dificultăți mai mari la doborârea rachetelor balistice care se deplasează „pe o traiectorie quasi-balistică” și care pot apărea din direcții diferite asupra unei localități.

Publicația ucraineană Pravda notează că, despre natura provocărilor, Ignat a spus: „Desigur, a devenit mai dificil să lucrăm asupra rachetelor care zboară pe o traiectorie quasi-balistică, adică ele efectuează aceste oscilații în traiectorie. Aceasta complică funcționarea sistemelor Patriot, pentru că sistemul, atunci când doboară ceva balistic, procedează automat. Și devine mai greu de calculat punctul în care antiracheta se va lovi sau va exploda lângă racheta inamică.

În plus, dacă rachetele balistice pot veni din direcții diferite, detectarea nu mai este posibilă de un singur sistem, este necesar să existe mai multe sisteme, mai multe radare care pot detecta țintele și pot acoperi orașul din direcții diferite.”

Un material recent al Financial Times dezvăluia că Rusia ar fi reușit să modifice unele dintre rachetele sale balistice pentru a le face mai greu de interceptat de sistemele ucrainene de apărare antirachetă. Publicația a semnalat în data de 2 octombrie că ar fi fost adaptate, probabil, rachetele lansate de pe sistemul mobil Iskander-M, cu o rază de acțiune de până la 500 km, precum și rachetele balistice aerolansate Kinzhal, care pot parcurge în jur de 480 km.

Potrivit Financial Times, aceste rachete urmează, inițial, o traiectorie tipică, apoi își schimbă cursul și se apropie la un unghi mare sau execută manevre care „încurcă și ocolesc” interceptorii Patriot.

Ziarul mai relata că rata de interceptare a rachetelor balistice de către apărarea ucraineană s-a îmbunătățit în cursul verii, atingând 37% în august, dar a scăzut la 6% în septembrie, în ciuda unui număr mai mic de lansări. Ignat a spus că subiectul „nu este nou” și că a fost abordat în detaliu anterior.

„Fentarea” sistemelor Patriot cu rachete care vin din direcții neașteptate a fost reușită și de către Israel, atunci când a bombardat o clădire din Qatar în care se aflau lideri Hamas. Avioanele israeliene au lansat rachetele aerobalistice din direcția opusă către care erau orientate radarele sistemelor Patriot ale Qatarului. Astfel, proiectilele au scăpat de interceptare.

