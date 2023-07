Conflictul ruso-ucrainean de la Mondialul de scrimă a ajuns la urechile lui Zelenski: ”Absolut scandalos” VIDEO

Descalificarea de la Campionatele Mondiale a scrimerei ucrainene Olga Harlan, după ce a refuzat să dea mâna cu adversara ei rusoaică, este o decizie "absolut scandaloasă", a denunţat joi un consilier apropiat al preşedintelui Volodimir Zelenski, informează AFP.

"Decizia Federaţiei Internaţionale de Scrimă este manifestarea unei lipse totale de empatie" şi este "absolut scandaloasă", a denunţat, pe Instagram, Mihailo Podoliak, înainte de a-i mulţumi Olgăi Harlan pentru că a "reprezentat demn" Ucraina în competiţie.

Olga Harlan a fost descalificată joi de la Mondialele de la Milano pentru că a refuzat să dea mâna cu rusoaica Anna Smirnova, participantă în calitate de "sportiv individual neutru" la proba feminină de sabie, pe care o învinsese în primul tur al tabloului principal.

#Ukrainian fencer Olga Kharlan refused to shake hands with her rival from #Russia Anna Smirnova.

The Ukrainian defeated the Russian woman at the World Championships with a score of 15:7. pic.twitter.com/XHTPb1kyDy