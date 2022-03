Copiii răniți în războiul din Ucraina, tratați în spitalul din Harkov, în timp ce orașul este bombardat VIDEO

Medicii de la spitalul de pediatrie din Harkov, oraș ucrainean puternic afectat de invazia rusă, fac eforturi uriașe pentru a-i salva pe copiii răniți de gloanțe sau bombardamente, arată un reportaj Digi 24.

Serghei Kasianov este tatăl unui copil de opt ani, rănit de o schijă. Schija a intrat prin maxilar și i s-a înfipt în gât, în vârful coloanei vertebrale. „Eram cu toții acasă, un obuz ne-a lovit apartamentul și a explodat în interior declanșând un incendiu.

Am luat câteva lucruri, acte și, așa cum eram, în pijamale, am scăpat. Și mama mea a avut de suferit, este la terapie intensivă. Are coaste rupte și leziuni la coloană, au tratat-o medicii. Copilul e rănit cel mai grav. În partea noastră a orașului nu sunt decât niște afaceri private și două spitale. Nu sunt depozite militare, unități militare, nimic, doar niște livezi, case”, a declarat tatăl copilului.

Oleksandr Dihnovski, șeful secției de neurochirurgie pediatrică: "Am operat patru copii cu răni de schije sau de gloanțe. Din păcate, o fetiță a murit. A fost internată în prima noapte în care țara noastră a fost invadată".

Într-un alt salon sunt doi băieți. Un băiețel care a suferit o rană de glonț la cap și-a recăpătat cunoștința și își revine încet. Un alt băiețel a fost internat. Era într-un bloc care a fost lovit de o rachetă.„Așa lucrăm în fiecare zi, operăm sub bombardamente”, a declarat o asistentă din cadrul spitalului.

