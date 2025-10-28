Corupția face ravagii în Ucraina. Fost șef la compania de stat Ukrenergo, reținut pentru fraudă. Ar fi luat bani pentru lucrări care nu au fost executate niciodată

Volodimir Kudriţki, fostul şef al companiei ucrainene Ukrenergo, a fost reţinut sub suspiciunea de fraudare a fondurilor operatorului naţional de reţea, au anunţat marţi autorităţile, scrie interfax.com.ua.

Potrivit anchetatorilor, în 2018, Kudriţki şi un complice au luat bani în avans pentru lucrări de renovare la o substaţie electrică care nu au fost executate niciodată. Suma respectivă depăşeşte 465.000 de dolari. Kudriţki ar putea primi până la 12 ani de închisoare.

El a fost reţinut de autorităţi în urma unor percheziţii la domiciliul său, săptămâna trecută.

Kudriţki, în vârstă de 39 de ani, a condus Ukrenergo din 2020 până în 2024. El neagă acuzaţiile, numindu-le motivate politic.

Kudriţki a avut anterior o poziţie importantă într-o subsidiară a Ukrenergo responsabilă pentru investiţii.

Penele de electricitate actuale din Ucraina provocate de atacurile ruseşti cu drone şi rachete asupra infrastructurii energetice au fost puse în mod repetat pe seama corupţiei în construirea structurilor de protecţie a instalaţiilor.

În pofida agenţiilor anticorupţie înfiinţate din 2014, Transparency International plasează Ucraina printre cele mai corupte ţări din Europa.

Ucraina, care are ca obiectiv aderarea la UE, a promis să întărească eforturile anticorupţie în timp ce continuă lupta, cu sprijin occidental, împotriva ofensivei ruse.

