Ucraina a pus sub acuzare șase persoane, inclusiv un parlamentar din partidul lui Zelenski, pentru deturnare de fonduri din contractele de armament

Ucraina a anunțat luni, 4 august, că a pus sub acuzare șase persoane, printre care un parlamentar și un funcționar guvernamental, pentru deturnare de fonduri în achiziția de drone și echipamente de bruiaj pentru armată, relatează Reuters.

Kievul se bazează pe o aprovizionare constantă cu drone și sisteme de război electronic pentru a combate invazia Moscovei și, pe de altă parte, duce o campanie de combatere a corupției, esențială pentru viitorul său în Uniunea Europeană.

Autoritățile anticorupție au declarat sâmbătă că au descoperit o schemă prin care se făceau achiziții la prețuri umflate în schimbul unor comisioane. În schemă erau implicați un parlamentar, un funcționar actual și unul demis, un comandant al Gărzii Naționale și doi oameni de afaceri.

„În perioada 2024-2025, un grup criminal organizat a deturnat în mod sistematic fonduri alocate de autoritățile locale pentru nevoile de apărare”, a declarat Biroul Național Anticorupție (NABU) într-un comunicat, adăugând că mita a totalizat aproximativ 30% din valoarea contractelor.

Contractul pentru drone avea o valoare de 240.000 de dolari, fiind supraevaluat cu aproximativ 80.000 de dolari, a precizat NABU.

Președintele Volodimir Zelenski, care a stârnit furia opiniei publice luna trecută pentru că a suspendat temporar independența a două agenții anticorupție, a lăudat sâmbătă această demascare a corupției după ce s-a întâlnit cu șefii agențiilor.

Pe lângă parlamentar, printre cei acuzați luni se numără un fost guvernator și șef al administrației regionale, șeful administrației militare a unui oraș, comandantul unei unități a Gărzii Naționale, precum și directorul și proprietarul unui producător de drone.

Deputatul a fost arestat luni pentru două luni, în așteptarea unei cauțiuni echivalente cu aproximativ 190.000 de dolari, a declarat tribunalul anticorupție din Ucraina.

Niciunul dintre suspecți nu a fost identificat. Echipamentul a fost fabricat local.

Potrivit publicației Kyiv Independent, parlamentarul reținut face parte din partidul președintelui Volodimir Zelenski, Servant of the People, și se numește Oleksii Kuznetsov. El ar urma să fie "ținut în custodie" timp de 60 de zile.

#Ukraine: 11. Oleksii Kuznetsov, a MP in#Zelensky's party, has been dismissed from Parliament after being arrested for accepting bribes & inflating military contracts. UA forces deal with another PR attempt by RU troops to plant a flag & claim control: https://t.co/OstUOEZVvR pic.twitter.com/t5gGdaaCyC