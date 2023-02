Ministrul ucrainean de Externe Dmitro Kuleba a manifestat marţi un interes prudent faţă de planul de pace pregătit de China pentru a pune capăt războiului ruso-ucrainean, îndemnând totodată Beijingul să nu ajute Rusia să submineze "integritatea teritorială" a Ucrainei, relatează AFP.

Kuleba a avut în timpul Conferinţei de Securitate de la Munchen, desfăşurată la finalul săptămânii trecute, o discuţie cu cel mai înalt responsabil al diplomaţiei chineze, Wang Yi. Acesta din urmă a sosit marţi la Moscova, unde a avut deja o întrevedere cu şeful Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse, Nikolai Patruşev, se va întâlni miercuri cu ministrul rus de Externe Serghei Lavrov şi ar putea fi primit inclusiv de preşedintele Vladimir Putin, întâlnire deocamdată neconfirmată, fiind menţionată de Kremlin doar ca fiind posibilă.

Wang Yi "mi-a împărtăşit elemente-cheie ale planului de pace chinez", a spus Kuleba în faţa presei la Bruxelles, după o reuniune cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, şi cu şeful diplomaţiei europene, Josep Borrell.

Ukrainian Foreign Minister Kuleba said that a representative of China shared with the Ukrainian side the key points of the Chinese peace plan.

The Ukrainian authorities intend to examine it and draw conclusions. pic.twitter.com/HRF6fGRSqf