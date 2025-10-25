Reacția MAE după ce autoritățile ucrainene au decis să închidă licee cu predare în limba română

Ministerul Afacerilor Externe a reacționat după anunțul autorităților ucrainene referitor la reorganizarea sistemului de învățământ din regiunea Cernăuți, care prevede reducerea numărului de licee cu predare în limba română.

MAE subliniază că prioritară rămâne asigurarea accesului la educație în limba maternă și monitorizează cu atenție implementarea reformei „Noua Școală Ucraineană”, inclusiv din perspectiva drepturilor minorității române.

„Anunțul privind liste de lucru propuse de autoritățile din Cernăuți în cadrul reformei instituțiilor de educație este un document de etapă, nu o decizie. Chiar şi în această etapă intermediară am semnalat ferm că nu răspunde aşteptărilor comunității şi nici principiilor discutate bilateral la nivel guvernamental privind instituirea unor derogări de la criteriile generale stabilite pentru desemnarea liceelor academice, în vederea protejării intereselor educaționale ale minorității românești”, se arată în comunicatul MAE.

Ministerul precizează că dialogul cu partea ucraineană continuă și că a fost transmisă solicitarea identificării unor soluții care să nu afecteze dreptul la educație al etnicilor români. „Respectarea drepturilor persoanelor aparținând minorității române și garantarea accesului deplin la educația în limba maternă, în conformitate inclusiv cu angajamentele internaționale asumate de Ucraina, sunt aspecte esențiale care țin de asumarea plenară de către Ucraina a valorilor europene”, se mai arată în mesajul oficial.

Autoritățile din Cernăuți vor să închidă liceele cu predare în limba română

Contextul situației este unul tensionat. Decizia autorităților din Cernăuți prevede că, începând cu 1 septembrie 2027, din cele 20 de licee cu predare în română vor rămâne doar patru, situate în orașul Cernăuți și în comunele Hliboca, Ostrița și Herța. Celelalte licee mixte vor fi limitate la nouă unități.

Reprezentanții comunității românești au atras atenția că această reformă ar putea reduce semnificativ accesul elevilor la învățământul în limba maternă și chiar ar putea amenința păstrarea limbii române în regiune. „Acum sunt 32 de licee, 12 sunt mixte, cu două limbi, iar din cele 20 de licee româneşti vor rămâne patru. Vor fi copii care nu vor avea ce să facă şi dacă doresc numaidecât să îşi facă studiile, să meargă la facultate, atunci vor fi nevoiţi să înveţe în altă parte, în licee ucrainene. Copiii nu prea au de ales. Sau te duci în altă parte, sau nu mai înveţi”, a explicat Aurica Bojescu, secretar responsabil al Uniunii Inter-regionale „Comunitatea Românească din Ucraina”, a afirmat Aurica Bojescu.

Profesorul Neculai Costaș a atras atenția că, pe termen lung, reforma ar putea duce la dispariția gimnaziilor cu predare în română în localitățile istorice românești: „Mai mult decât în acele licee mixte, predarea se va face în ucraineană, iar româna va fi predată doar la disciplinele Limba română şi Literatura română şi universală. Există şi riscul de dispariţie a limbii atunci când dispare şcoala în limba maternă. Aici este o încălcare a Constituţiei Ucrainei şi drepturilor omului, care garantează tuturor cetăţenilor învăţarea în limba maternă.”

Printre satele vizate de închiderea liceelor românești se numără Mahala, Tărășeni, Noua Suliță, Hliboca, Crasna, Pătrăuți, Storojineț și Mămăliga, iar în zona Văii Siretului nu va mai exista nicio școală cu predare în limba română.

