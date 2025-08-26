Cu ce va rămâne România după încheierea războiului din Ucraina: „Prima dată în 3 ani și jumătate când diplomația e mai importantă decât războiul”

Donald Trump i-a strâns pe Putin, pe Zelenski, pe șefii NATO și ai UE pentru a face pace în Ucraina. După trei ani și jumătate de la declanșarea războiului, părțile implicate direct și indirect pregătesc bilanțurile. Implicit, în cazul României apar întrebări precum: „cu ce se va alege?”, „ce a făcut bine?”, „ce a făcut rău?”.

România va acorda Ucrainei cel de-al 23-lea pachet de ajutor Ucrainei, a transmis Denis Smîhal, ministrul Apărării de la Kiev, după întâlnirea cu omologul de la București, Ionuţ Moşteanu. Datele financiare și conținutul acestor pachete rămân preponderent secrete. Vestea privind pachetele de ajutor a venit luni, 25 august, în contextul în care, în politica mare, se vorbește tot mai mult despre pace, pe fondul intervenției administrației americane.

Iulian Fota, expert în securitate: „E prima dată în trei ani și jumătate când diplomația e mai importantă decât războiul”

Iulian Fota, fost consilier prezidențial pe probleme de securitate al lui Traian Băsescu, crede că România are de învățat niște lecții, în urma conflictului ruso-ucrainean.

„Foarte bună întrebare. România rămâne cu perspectiva europeană pentru Ucraina și Moldova, care nu erau înainte de război și care au apărut odată cu emoția după agresiunea rusă, din 2022. Pe fondul acestei emoții s-a creat această oportunitate, pentru cele două state. Un câștig clar. Pentru români e important ca rușii să rămână dincolo de Nipru, să nu ajungă la Odesa. Vestea proastă este că Rusia rămâne agresivă, imperialistă, iredentistă. Dacă ne trezim, poate punem această constatare la câștiguri, dar noi ne trezim și nu prea”, a punctat Fota, pentru Ziare.com.

Ads

Fota salută implicarea lui Trump, în vederea încheierii unei păci, respectiv încetarea conflictului declanșat în timpul Administrației Biden.

„Inițiativa e lăudabilă, Donald Trump e singurul care-l poate aduce pe Vladimir Putin la negocieri, în acest moment. Faptul că după trei ani de război diplomația este în prim-plan, un lucru de subliniat. E prima dată în trei ani și jumătate când diplomația e mai importantă decât războiul”, a declarat Fota.

Totodată, expertul în securitate susține că până la pace, toate părțile implicate mai au mult de muncă.

„Însă, nu suntem aproape de pace, pentru că negocierile se desfășoară greu. Rușii nu sunt interesați să negocieze, decât dacă pot obține maximul, ceea ce e inacceptabil. Până când se va ajunge la o soluție de compromis între cele două părți va dura. Acest lucru depinde și de modul în care se implică SUA.

Depinde cum va fi compensată această cedare de teritorii. Nu numai Ucraina trebuie să facă anumite concesii, ci și Rusia. E nevoie de concesii reale, nu doar baliverne pe care le-am auzit recent, de exemplu schimbarea de regim. Ucraina e dispusă, a anunțat deja că face tot posibilul pentru o soluție de compromis pentru pace, dar trebuie compensare pentru pierderea teritoriilor și garantarea Ucrainei că rușii nu vor face la fel și apoi nu o vom lua de la capăt”, a punctat Fota.

Ads

Totodată, analistul militar avertizează asupra câștigurilor consemnat deja de către ruși. Potrivit lui Fota, problema victoriei Ucrainei nu se mai pune, la nivel internațional - în ciuda mesajelor mobilizatoare de la începutul confruntării militare, exprimate de unii lideri europeni.

„Rusia oricum are un câștig până în acest moment. Nimeni din Occident nu mai vorbește despre Crimeea. Nimeni nu recunoaște anexarea Crimeii, pe de o parte și pe de altă parte, nimeni nu mai vorbește despre ea. Este o împăcare cu ideea că acest teritoriu nu mai poate fi smuls rușilor. Păi numai din acest punct de vedere poți realiza că rușii au o primă victorie.

Occidentul nu vrea să riște războiul cu Rusia și nu se mai poate pune problema victoriei Ucrainei. Se pune problema de cum compensăm înfrângerea Ucrainei, pe care oricum o va suferi, prin pierderile teritoriale. Rușii au spus clar și toată lumea acceptă chestia asta: ceea ce controlează militar în Ucraina, nu se pune problema să cedeze”, a mai transmis Fota, pentru Ziare.com.

Ads

Generalul Alexandru Grumaz: „Am făcut un bine vecinilor noștri, numai că noi nu beneficiem de nimic, de pe urma acestui sprijin”

Generalul Alexandru Grumaz a analizat din perspectivă militară problema conflictului ruso-ucrainean, respectiv implicarea României.

„România rămâne cu lecțiile războiului din Ucraina, pe care trebuie să le învățăm. Războiul nu se mai duce cu tehnică de luptă precum tancurile sau transportoarele blindate, ci și cu drone. Sunt lecții extrem de importante. Apoi, pregătirea unei linii de apărare, în cazul în care îți stabilești direcțiile de pe care inamicul te poate ataca. Aceste direcții sunt clare, cel puțin pentru România. Una dintre ele, direcția de sud, care pleacă din Crimeea, trece prin Constanța și ajunge la Belgrad. E una dintre direcțiile prin care ne-au atacat și-n Al Doilea Război Mondial, rușii. Doar că am reușit să rezistăm. Iar Armata Română avea submarine, făcuseră nemții o apărare de coastă extrem de puternică și a fost mai ușor să ne apărăm. Acum, mai dificil. Nu mai avem nici apărare de coastă, nici nave.

Ads

România rămâne cu lecțiile războiului din Ucraina, cu faptul că și-a ajutat un vecin, cu care are o graniță de aproape 600 de kilometri, un lucru bun, având în vedere că poarta de ieșire a grânelor ucrainene a fost Portul Constanța. Când rușii au minat Marea Neagră, toate grânele au trecut pe calea ferată, spre Portul Constanța, iar de acolo au trecut mai departe. Este clar că sprijinul României a fost extrem de important. Poate uneori, mai mare decât al Poloniei”, a declarat Grumaz, pentru Ziare.com.

Totodată, generalul, fost diplomat la Beijing, constată faptul că diplomații în exercițiu nu știu sau nu doresc să negocieze obținerea unor avantaje pentru România, în schimbul ajutoarelor externe oferite altor state, în cazul de față Ucraina.

„Am făcut un bine vecinilor noștri, numai că noi nu beneficiem de nimic, de pe urma acestui sprijin. Dar sper ca lumea să înțeleagă și să se uite la istoria relației României cu Ucraina. Atenție, este foarte important să vedem această relație într-o continuitate de evenimente! Nu toate ne-au fost favorabile în relația cu Ucraina și acesta e un lucru important de știut. Măcar să știm ce s-a întâmplat!”, a explicat Grumaz.

Ads

Sociologul Dan Dungaciu: „Un eșec major de politică externă”

Dan Dungaciu, sociolog și analist de politică externă, critică aspru modul în care oficialii statului român au „jucat” în conflictul „ruso-ucrainean”.

„România cred că va rămâne cu foarte multe lucruri de învățat. În primul rând, un eșec major de politică externă - proiectul de securitate al României a fost mutat exclusiv pe Europa, ceea ce înseamnă o greșeală radicală de viziune. Statul român nu mai gândește strategic. Expresiile administrative ale eșecului de viziune ale statului român le vedem toată ziua pe televizoare: miniștri, secretari de stat, purtători de cuvânt sau de vorbe, dar nu ei sunt cauza defecțiunilor de politică externă a României, ci expresia defecțiunilor de sistem. România va înțelege - sper să nu fie prea târziu - că schimbarea asta de picior radicală, de la Washington la Paris, de la Parteneriatul Strategic cu America la Europa o va costa mult”, a explicat expertul în securitate, pentru Ziare.com.

Ads

Guvernul se va confrunta la nivelul discursului public cu multă ostilitate din partea cetățenilor, dar și cu provocări economice majore, avertizează sociologul.

„În al doilea rând, România rămâne cu o frontieră extrem de dificil de controlat. Gestionarea post-războiului este la fel de complicată cu continuarea războiului, cel puțin în termeni economici. Lumea nu înțelege asta: după ce se termină războiul, toate pulsiunile și energiile din societate controlate și reprimate de situația din vremea războiului, de presiunea pusă pe fiecare individ pentru că era război, începe să se manifeste, explodează. Apar nemulțumirile, frustrările, tot ceea ce s-a acumulat în vreme de război se descarcă. Acesta e și motivul pentru care Churchill nu a fost votat după cel de-Al Doilea Război Mondial, în care Marea Britanie a fost învingătoare.

Adăugăm plata pentru armată, demobilizarea, plățile pentru combatanți. Ucraina va fi foarte greu de gestionat. Vor fi oameni furioși, oameni obișnuiți să tragă cu arma, oameni care vor avea arme, oameni care nu vor mai avea răbdare, o societate de ‘Rambo’, în care oameni vor umbla furioși, iar fiecare își va descărca furia cum va găsi. Unii, anti-Rusia, alții anti-Vest, alții, anti-putere, alții, anti-minorități, alții anti-Polonia sau anti-România, poate. Va fi o societate foarte dificil de gestionat”, a explicat analistul de politică externă.

Ads

Conflictul din Ucraina putea reprezenta pentru România o ocazie de afirmare, ca jucător strategic important în regiune, dar această șansă a fost ignorată de liderii politici, este de părere Dungaciu.

„În al treilea rând, România nu și-a definit nici astăzi rolul în construcția Ucrainei. Suntem parte pasivă, în chestiunea asta. Nu am reușit să definim nici ce înseamnă hub regional pentru reconstrucția Ucrainei, nu am reușit să punem un plan pe masă prin care investițiile să vină în România, investiții sau investitori care să producă pentru Ucraina, nu am reușit să venim cu un proiect prin care să le asigurăm și teren, și energie mai ieftină, pentru a-și aduce investițiile și infrastructura în România, pentru a produce pentru Ucraina, Ucraina fiind o țară nebancabilă și așa va rămâne o bună bucată de timp, o țară nesigură. Ideea era să atragem investiții, care să sprijine Ucraina, mai departe, dar nu am venit cu niciun proiect, din acest punct de vedere. Suntem tot pasivi. În contextul războiului din Ucraina, România a avut șansa de a-și rezolva într-o oarecare măsură problema infrastructurii din Portul Constanța - ‘abandonat’ de zeci de ani și o anumită infrastructură rutieră. Dar și acestea sunt o zecime din ceea ce trebuia România să gândească și să facă.

În al patrulea rând, prestația României la nivel european este jalnică. Suntem la coadă, nu contăm, deși avem cea mai mare frontieră cu Ucraina, deși suntem în buza războiului, deși poziția noastră ar fi trebuit să fie mult mai puternică în contextul războiului, respectiv al evoluțiilor de la Marea Neagră. De fapt, suntem o țară irelevantă. Acesta e proiectul de politică externă al României, irelevanța. Nimeni nu te mai bagă în seamă, aceasta este o altă consecință a războiului din Ucraina”, a declarat expertul în geopolitică.

Problema minorității românești din Ucraina se acutizează, susține analistul.

„Și de asemenea, vorbim despre o minoritate românească pe cale de dispariție, în Ucraina. Vă reamintesc faptul că minoritatea românească din Ungaria a dispărut - este o chestiune muzeală, mai sunt doar câțiva, ca într-un muzeu speciile dispărute. Minoritatea românească din Ucraina se pregătește de același proces. Biserică românească nu va fi în Ucraina, școlile românești vor fi în continuare închise. Practic, am condamnat și condamnăm această politică iresponsabilă a Guvernului României minoritatea românească la dispariție. Este și asta o consecință a politicilor românești față de Ucraina, care au culminat cu viziunea de politică externă și strategică a României în timpul războiului din Ucraina, generată de invazia Federației Ruse”, a precizat cercetătorul.

În urma conflictului din Ucraina, spre deosebire de alți actori din regiune, România rămâne fără canale de comunicare cu marile puteri, conchide profesorul universitar.

„România este la coada intereselor de politică externă europene, suntem subordonații subordonaților, la un nivel foarte jos. România nu are un canal de comunicare cu America, nici cu Federația Rusă, nici cu China. Practic, suntem ai nimănui, complet irelevanți, ne inventăm o anumită relevanță încercând să fim și noi în poza europenilor atunci când aceștia ne primesc. Atunci când ne primesc la poză, este un ‘revelion al chelnerilor’, așa cum era înainte de 1989, adică momente absolut irelevante pentru decizia mare strategică pe care Uniunea Europeană încearcă să o facă. Inclusiv în urma relaționării internaționale, Românie iese mult mai prost din acest război”, a concluzionat sociologul, pentru Ziare.com.

Radu Enache, analist politic: „România e atât de legată de Uniunea Europeană încât nici diplomatic, nici politic, nici geopolitic, nu va face nimic altceva decât se va decide la Bruxelles”

Radu Enache, analist politic și expert în comunicare politică, pune accentul pe relația omogenă dintre București și Bruxelles.

„Cu România se va întâmpla după acest război ceea ce se va întâmpla cu toată Uniunea Europeană. Acest conflict este un episod. Presupunând că se va termina relativ repede, în 6 luni, până în primăvara viitoare, cauzele lui profunde nu au fost stinse și nu vor fi niciodată stinse. Ucrainenii și forțele armate ale Ucrainei sprijinite de NATO și Occident, dau înapoi, au pierderi foarte mari. Același lucru se poate spune și despre ruși, dar acum e greu de spus dincolo de propagandă. Oricum, vedem că rușii își pot pierde să aibă astfel de pierderi, mai mari decât ucrainenii. Unul dintre motivele pentru care avem evoluția aceasta e și creșterea nemulțumirii populare în Ucraina, potrivit unor sondaje și critici din partea Occidentului - Galup, ziare ucrainene, foști consilieri ai lui Zelenski. Ucraina, o piesă pe tabla de joc, e în mare dificultate”, a explicat Enache, pentru Ziare.com.

Analistul trece în revistă posibilele eșecuri și succese ale Occidentului, respectiv ale lui Putin.

„Chiar dacă pierd pe front, Occidentul a câștigat enorm din 2022 până acum: în primul rând, o ruptură majoră între ucraineni și ruși. În momentul în care inamicul, despre care zici că ți-e frate, îți ucide civilii, nu mai e cale de împăcare decât peste trei-patru generații de pace. Poate că Putin a mizat total greșit în februarie 2022, presupunând că populația va fi favorabilă sau neutră măcar ofensivei trupelor rusești. Poate că rușii mai pot spera la cele patru provincii ocupate deja, în condițiile în care obiectivul inițial, cred eu, că a fost ocuparea Ucrainei în întregime. Acum e clar că așa ceva nu mai poate avea loc. Pe de altă parte, o finlandizare a Ucrainei e un eșec pentru Putin, în condițiile în care Finlanda, Suedia - țară neutră din sec. XVIII și Austria - care dorește acum au derat la NATO, raportul de forțe în favoarea NATO s-a îmbunătățit considerabil. Nu e de contestat faptul că și o înghețare pe linia frontului, cedând cele patru mari teritorii Rusiei, avantajează NATO.

Ca atare, România, în cazul în care s-ar face o pace cu neutralitatea Ucrainei, eventual și a Rep. Moldova, ea va fi mult mai aproape de NATO, decât de Rusia. Rusia rămâne un actor regional important, sigur. Dar acest război geopolitic va continua, dar probabil că după acest episod de conflict violent va urma un episod de relativă pace și destindere. Deci în concluzie, România e atât de legată de Uniunea Europeană încât nici diplomatic, nici politic, nici geopolitic, nu va face nimic altceva decât se va decide la Bruxelles”, a precizat Enache.

Indiferent de rezultatul conflictului, discursul liderilor de la București se va modela rapid după cel al liderilor de la Bruxelles, respectiv al șefilor de state puternice din Europa, este ferm convins Enache.

„Discursul oficialilor de la București apare ulterior, în momentul ‘T0+1’ și este același cu cel al șefilor de la Bruxelles sau de la NATO. Dacă UE decide că mâine e bine să se facă pace, ai noștri vor spune la fel. Dacă prin absurd, liderii UE vor decide că Putin e un partener de dialog, mâine și oficialii din România vor spune că Putin e un partener de dialog. Noi nu mai avem o politică externă proprie, vie, creativă, de pe vremea a guvernării Năstase.

Băsescu a înlocuit diplomația românească, așa cum era ea, cu celebra fază cu ‘licuriciul’. El a spus că ‘facem axa Washington - București', o aliniere necondiționată la o axă atlantistă dură. Ne aducem aminte că în repetate rânduri, Băsescu a avut un discurs radical anti-rusesc. Diplomația românească a fost subminată, castrată încă de atunci. Eu nu văd astăzi niciun tânăr diplomat român, de perspectivă, capabil să revigoreze diplomația românească. Și pe vremea mult înjuratului Ceaușescu au existat diplomați de valoarea care au reușit prin mijloace specifice să plaseze România în niște dialoguri, să aibă o poziție proprie”, a mai punctat analistul politic, pentru Ziare.com.

Ads