Doi ucraineni au fost adversari în Premier League. Starul lui Manchester City a plâns pe teren VIDEO

Formaţia Manchester City, liderul din Premier League, a învins, sâmbătă seară, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Everton, într-un meci din etapa a XXVII-a a campionatului Angliei.

Golul a fost marcat de Foden, în minutul 82.

Meciul a început cu momente emoționante dedicate Ucrainei, cu atât mai mult cu cât ambele echipe au avut în lot jucători ucraineni, Mikolenko la Everton, respectiv Zinchenko la City. Cei doi s-au întâlnit pe gazon înaintea partidei, însă nici unul n-a intrat pe teren până la finalul meciului.

După cum se poate vedea, Zinchenko nu și-a putut stăpâni lacrimile atunci când întreaga arenă a aplaudat eforturile Ucrainei în războiul cu Rusia.

Heartbreaking to see Oleksandr Zinchenko in tears before kick-off as both teams show their support for Ukraine 💔 🇺🇦 pic.twitter.com/bZYNyziMSh