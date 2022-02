Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut duminică, 20 februarie, o încetare imediată a focului în partea de est a ţării.

Acolo, confruntările dintre separatiştii proruşi şi forţele ucrainene s-au intensificat în ultimele zile.

Zelenski a mai spus că Ucraina sprijină discuţiile de pace din cadrul Grupului de Contact Trilateral, la care participă ţara sa împreună cu Rusia şi Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE).

"Suntem pentru intensificarea procesului de pace. Susţinem convocarea imediată a TCG şi introducerea imediată a unui regim de tăcere”, a scris Zelenski pe Twitter.

Continuing yesterday's conversation, informed @EmmanuelMacron about the current security situation and new provocative shelling. We stand for intensifying the peace process. We support the immediate convening of the TCG and the immediate introduction of a regime of silence.