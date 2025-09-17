Ucraina face, noi nu putem: Kievul crește salariile profesorilor și bursele, în plin război

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat marți majorări de salarii pentru profesori și acordarea de burse pentru studenți în 2026, măsuri anunțate ca fiind asumate „în pofida costurilor legate de războiul cu Rusia”. „Am ordonat ca toate obligațiile sociale ale statului nostru să fie îndeplinite în totalitate și ca sprijinul pentru oameni să fie sporit”, a spus Zelenski în mesajul video publicat marți.

Anterior, premierul Iulia Sviridenko i-a prezentat președintelui elementele esențiale ale proiectului de buget pentru 2026. Liderul ucrainean a subliniat că resursele pentru majorările anunțate „sunt disponibile” și a precizat că alocările pentru învățământ vor crește cu 66 de miliarde de grivne, echivalentul a aproximativ 1,35 miliarde de euro. În același timp, proiectul bugetar prevede majorări și pentru sectorul sănătății.

Guvernul de la Kiev a finalizat luni proiectul de buget pe 2026, care estimează un deficit echivalent cu 18,4% din produsul intern brut, adică în jur de 40,5 miliarde de euro (48 miliarde de dolari). Cheltuielile totale bugetare sunt planificate să crească cu aproximativ 8,5 miliarde de euro față de anul precedent. Din această creștere, aproape 3,5 miliarde de euro sunt destinate apărării, iar peste 2,5 miliarde de euro sunt alocate majorărilor de pensii.

Kievul mizează pe finanțări externe substanțiale pentru a acoperi o parte semnificativă a nevoilor: autoritățile se așteaptă la aproape 43 de miliarde de euro din surse externe, reprezentând circa 43% din bugetul consolidat. Totodată, conform unor surse ucrainene citate în comunicare, de la începutul invaziei ruse în 2022 până în prezent Ucraina a folosit peste 122 de miliarde de euro în ajutoare și împrumuturi externe pentru finanțarea cheltuielilor publice.

