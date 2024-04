Fermierii din România, gata de noi proteste masive: „Cerealele din Ucraina au perturbat piața. Au început falimentele”. Acuzații grave la adresa guvernului

Protestele masive ale fermierilor, de la începutul anului, s-au încheiat brusc. Guvernul PSD-PNL a promis că va soluționa problemele manifestanților. La câteva luni de la acest episod, liderii fermierilor au tras concluzia: au fost mințiți. Reprezentanții din domeniu au vorbit pentru Ziare.com despre nemulțumirile pe fondul cărora sunt gata să iasă din nou în stradă.

La început de 2024, protestele fermierilor au paralizat traficul din București-Ilfov. Întreprinzătorii din agricultură, din toată țara, s-au îndreptat spre Capitală, pentru a pune presiune pe Guvern, în vederea sprijinirii producătorilor autohtoni. Deși protestatarii s-au întors în cele din urmă acasă, cu utilajele în propriile gospodării, situația este la fel de proastă ca înainte de declanșarea manifestațiilor, susțin aceștia.

Fermierii, revoltați: „Am prins TIR-uri ucrainene în România!”

Ștefan Muscă, liderul Sindicatului Fermierilor Patrioți, susține că importurile de cereale din Ucraina continuă să îngenuncheze producătorii din România.

„Nu s-a făcut nimic după proteste. Singurul lucru au făcut cei din guvern: au luat niște "căpetenii". I-au chemat, i-au aranjat, le-au dat câte un credit din fondul de garantare. Și acele "căpetenii" s-au dat la o parte. Eu nu am trădat pe nimeni și nu voi trăda. Nu vreau decât să lupt, să mi se dea dreptul la muncă.

În momentul în care am fost la o ședință la Guvern și de acolo am plecat la Ministerul Agriculturii și i-am amenințat că dacă nu iau măsuri să oprească cerealele din Ucraina, dacă nu vin cu o sumă de bani pentru despăgubiri din cauza pierderilor, din cauza prețurilor din Ucraina… Noi am demonstrat, am prins TIR-uri ucrainene, le-am pozat. De curând chiar, i-am trimis pozele ministrului Barbu și mi-a spus să le trimit la ANAF, la Antifraudă.

Germania și Franța mănâncă numai grâu românesc, pentru că e cel mai bun, deși sunt mai mari producători decât noi. La noi e un pământ aproape ecologic. Nu dăm o mie și ceva de kilograme de îngrășăminte pe hectar. Nu dăm opt, cinci, trei kilograme de pesticide ca-n alte țări din Europa, noi dăm 750 de grame!”, a declarat Muscă, pentru Ziare.com.

Pe lângă importurile din Ucraina, seceta pune mari probleme fermierilor români.

„În luna aprilie aveam exces de apă. Acum e doar țărână. O să renunțăm la ferme. Interesul lor ăsta e, să vină grupuri de investiții străine, să dăm firmele pe nimic. Atunci, ei vin cu bani de la guvernele lor. Vor veni cu toate sistemele necesare, sisteme de irigații. Noi nu mai putem”, a mai comentat liderul de sindicat.

„Problemele cele mai importante au rămas fără soluție”

Potrivit Alinei Crețu, lider al Forumului Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din România (FAPPR), din ce în ce mai puțini întreprinzători din domeniu au acces la credite, pentru a-și putea dezvolta afacerile, respectiv pentru a le ține în viață.

„Din păcate, cea mai mare parte dintre cerințele noastre nu au fost rezolvate. Problemele cele mai importante au rămas fără soluție.

Fermierii din România se află într-o situație foarte complicată din punct de vedere financiar, din cauza celor patru ani foarte grei prin care au trecut: secetă, război, scăderea prețurilor. Aici avem nevoie de instrumente financiare care să-i ajute peste această perioadă și din păcate, schemele care au apărut ca urmare a deciziilor politice nu sunt aplicabile. Foarte puțini au acces”, a declarat președintele FAPPR, pentru Ziare.com.

Se anunță noi falimente, mai ales în rândul micilor întreprinzători, crede liderul sindical.

„Urmează o perioadă foarte grea. Asta doar dacă prin absurd nu avem producții extraordinare anul acesta și prețuri foarte bune. În caz contrar, foarte multe ferme din România vor intra în faliment, ceea ce deja vedem.

Cred că fiecare fermier din România, cel puțin din zona de sud și est a țării are cel puțin un vecin care are ferma de vânzare, ori un vecin despre care a auzit că are probleme financiare”, a mai punctat Alina Crețu.

„Fermierii români nu au cum să mai supraviețuiască”

Importul de produse din Ucraina, la preț de „dumping”, reprezintă un pericol acum, dar mai ales, o amenințare pentru viitor, susține oficialul FAPPR.

„Din păcate, noi am tot spus. A fost una dintre cererile constante ale fermierilor. În România, în mod cert rămân astăzi cereale și produse agricole din Ucraina, care ar trebui să ajungă în alte zone ale lumii, așa cum s-a spus inițial. În mod cert piața a fost perturbată. Ucraina nu va dispărea de la granița României. Are șanse mari de a se alătura Uniunii Europene. Ce vom face atunci?

Fără o susținere directă din partea statului român și a Uniunii Europene, cu o subvenție directă, suport direct din punct de vedere al reglementărilor pentru fermierii români, aceștia n-au cum să mai supraviețuiască”, a mai comentat Alina Crețu.

Gata să paralizeze Bucureștiul: „Se încearcă descurajarea noastră! Fermieri din diferite zone ale țării reclamă că sistemul antigrindină este utilizat abuziv”

Problemele sunt multiple pentru fermieri, care susțin că acțiunile de revoltă sunt descurajate de diverse entități din cadrul statului român.

„Avem și acea problemă cu sistemul antigrindină, o problemă extrem de gravă. Fermieri din diferite zone ale țării reclamă că sistemul antigrindină este utilizat abuziv, că se trag acele rachete doar de dragul de a se trage, având în vedere că noi ne-am confruntat cu secetă în ultimii patru ani.

Se încearcă descurajarea, intimidarea noastră, pentru a renunța la protestul nostru împotriva sistemului antigrindină. Fermierii sunt extrem de nemulțumiți”, a mai precizat liderul sindical.

Pe fondul acestor probleme, chiar în an electoral, fermierii discută deja despre organizarea de noi proteste masive.

„Da. Intră în opțiunile noastre în perioada imediat următoare”, a concluzionat Alina Crețu.