Fostul consul general al României la Odesa susține redeschiderea instituției diplomatice: „Teritoriu vremelnic ocupat de Rusia”

Fostul consul general al României la Odesa, Emil Rapcea, consideră necesară redeschiderea consulatului român din portul ucrainean pe care l-a condus timp de opt ani (2012–2020) și intensificarea dialogului diplomatic și politic româno-ucrainean, în contextul războiului declanșat de Rusia.

În cadrul unui eveniment organizat la Tulcea de asociația Solidaritatea Roua, în cadrul proiectului „Tulcea – Micto, unde granițele vorbesc aceeași limbă”, Emil Rapcea a amintit că instituția și-a suspendat temporar activitatea, iar serviciile consulare au fost transferate la Kiev.

„Acolo (în Odesa, n.red.), este o prezență diplomatică importantă. Practic, reprezinți România nu doar în Odesa, ci în tot sudul Ucrainei, ceea ce înseamnă și Crimeea, teritoriu vremelnic ocupat de Rusia, dar și celelalte regiuni care sunt implicate în războiul de astăzi, Nikolaev, Herson și Krivoirog. Avem o comunitate românească foarte puternică în sudul Ucrainei, în special Odesa, și este nevoie permanent de o prezență acolo care să o sprijine în reprezentare, în menținerea tradițiilor culturale, a limbii, a culturii”, a declarat pentru AGERPRES Emil Rapcea.

Fostul diplomat a subliniat că problemele minorității românești vor fi abordate pe cale diplomatică.

„Există o modificare în legislația ucraineană care provoacă anumite neajunsuri nu numai nouă, ci și altor state care au minorități în zonă, dar acest lucru se află în atenția diplomației noastre și a diplomației regionale, așa încât prin dialog cu Ucraina, înțelegere a dificultăților prin care trece Ucraina, sigur că principalul lor obiectiv este să reziste în fața invadatorului, dar sunt convins că ei dialoghează în mod constant cu partea română, mai ales că România se află printre principalele state care azi sprijină Ucraina în acest război. Nu suntem doar o țară de tranzit, ci și țară de frontieră. Ne leagă Dunărea, ne leagă o istorie, am avut și dificultăți, dar asta e specific unor țări vecine”, a mai spus fostul consul general al României la Odesa.

Referitor la parcursul european și transatlantic al Ucrainei, fostul consul general a precizat că integrarea nu poate avea un termen fix: „Sprijinul diplomatic și material este esențial, dar integrarea depinde de implementarea legislației și standardelor europene în Ucraina, iar războiul creează dificultăți suplimentare.”

Președintele României a anunțat, în luna iunie, redeschiderea Consulatului general al României la Odesa, iar Ministerul Afacerilor Externe organizează în prezent un consulat itinerant pentru acordarea de asistență și protecție cetățenilor români din regiune. Prima misiune itinerantă se va încheia pe 28 octombrie, următoarea fiind programată între 15 și 30 noiembrie.

Emil Rapcea și-a început cariera în diplomație în 1975, fiind ambasador în mai multe state din Africa și Asia, iar în ultimii ani ai carierei a condus Consulatul general al României la Odesa.

