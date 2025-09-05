Militari occidentali "de ordinul miilor" ar putea fi trimiși în Ucraina, în cadrul garanțiilor de securitate, declară Zelenski

Autor: Mihai Diac
Vineri, 05 Septembrie 2025, ora 17:01
95 citiri
Militari occidentali "de ordinul miilor" ar putea fi trimiși în Ucraina, în cadrul garanțiilor de securitate, declară Zelenski
Emmanuel Macron, Keir Starmer și Volodimir Zelenski - FOTO:X/@jenseitsvongut, arhivă

„Mii” de soldaţi occidentali ar putea fi dislocaţi în Ucraina, în cadrul garanţiilor de securitate oferite de aliaţi Kievului pentru a preveni o nouă invazie rusă, în cazul încheierii unui acord de pace, a declarat, vineri, 5 septembrie 2025, preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, relatează AFP şi Reuters.

Aceşti militari ar urma să fie „de ordinul miilor”, a precizat Zelenski.

Este un fapt, dar este încă puţin cam devreme pentru a vorbi despre asta în detaliu, a spus preşedintele ucrainean în cadrul unei conferinţe de presă comune cu preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, susţinută în vestul Ucrainei.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat, joi, că 26 de ţări s-au angajat să ofere garanţii de securitate postbelice Ucrainei, inclusiv o forţă internaţională terestră, maritimă şi aeriană. Macron a declarat iniţial că aceste ţări vor avea desfăşurări în Ucraina, dar ulterior a precizat că unele dintre ele vor oferi garanţii rămânând în afara Ucrainei, de exemplu prin ajutorul acordat pentru instruirea şi echiparea forţelor Kievului.

„Este important să discutăm toate aceste aspecte... vor fi cu siguranţă mii, nu doar câteva”, a declarat Zelenski după întâlnirea cu preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, la Ujhorod.

Liderul rus, Vladimir Putin, a declarat vineri că orice trupe occidentale dislocate în Ucraina sunt ţinte legitime pentru Moscova.

La Ujhorod, Zelenski a declarat că a „coordonat cu Costa paşii” în negocierile de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană.

Ucraina consideră că aderarea la UE este esenţială pentru securitatea şi redresarea sa după război.

